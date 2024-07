Caldo estremo, ecco a quali temperature si arriva nelle città e quanto durerà ancora

Siete pronti per il caldo estremo che sta arrivando? Le temperature in città saranno piuttosto elevate. Questo perché nei prossimi dieci giorni l’Italia sarà sotto l’influenza di un potente anticiclone africano che porterà molta afa. Le previsioni meteo parlano di una vera e propria ondata di calore che ci accompagnerà per almeno una decina di giorni.

I meteorologi confermano che l’espansione dell’afosa bolla d’aria africana è già iniziata e sarà evidente nelle prossime ore. Il culmine di questa ondata di calore è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni successivi l’estate italiana continuerà a spingere al massimo sull’acceleratore. Le città soffriranno molto questa prima ondata di caldo sulla penisola intera, da Nord a Sud.

leggi anche App di meteo: le più affidabili del 2024

Caldo torrido per le Isole

Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia, con picchi di 42-43°C. Anche nel Sud peninsulare e parte del Centro le temperature raggiungeranno i 38-39°C. Situazioni simili non sono nuove, dato che nelle ultime settimane abbiamo già assistito a temperature elevate. Tuttavia, questo anticiclone africano colpirà anche il Nord: Bologna e Ferrara vedranno temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe raggiungere i 33°C con un tasso di umidità molto alto.

Caldo anche dopo il tramonto: il ritorno delle notti tropicali

Attenzione anche alle temperature notturne, che subiranno un generale aumento con il ritorno delle notti tropicali, caratterizzate da minime superiori ai 20°C. Questo fenomeno renderà le notti molto calde e poco confortevoli, aumentando il disagio fisico.

Aria stagnante ed elevata umidità

L’anticiclone africano porterà anche indici biometeorologici estremamente elevati, come la temperatura percepita, che combina temperatura e umidità. Con un’elevata umidità, il corpo fa più fatica a raffreddarsi tramite la sudorazione. Questo aumenterà il disagio fisico e renderà il caldo ancora più insopportabile.

Previsioni dettagliate:

Tendenza: sole e caldo in ulteriore aumento, anticiclone ad oltranza. Ma vediamo nel dettaglio:

Martedì 9 luglio

Al Nord: sereno o poco nuvoloso.

Al Centro: tutto sole.

Al Sud: bel tempo, caldo.

Mercoledì 10 luglio

Al Nord: qualche temporale sui confini alpini, sole e caldo afoso altrove.

Al Centro: sole e molto caldo.

Al Sud: ampio soleggiamento e caldo africano.

Giovedì 11 luglio

Al Nord: sole e caldo sempre più intenso.

Al Centro: sole e molto caldo.

Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Come affrontare il caldo:

Il sole e il caldo sono destinati ad aumentare ulteriormente nei giorni successivi, con l’anticiclone che continuerà a dominare incontrastato. Ecco alcuni consigli per proteggersi dal caldo intenso:

Bere molta acqua : è fondamentale rimanere idratati. Evitate le bevande alcoliche e quelle troppo zuccherate.

: è fondamentale rimanere idratati. Evitate le bevande alcoliche e quelle troppo zuccherate. Restare al fresco : cercate di passare le ore più calde della giornata, tra le 12 e le 16, in ambienti freschi o climatizzati.

: cercate di passare le ore più calde della giornata, tra le 12 e le 16, in ambienti freschi o climatizzati. Indossare abiti leggeri : scegliete vestiti di cotone o lino, che sono più traspiranti.

: scegliete vestiti di cotone o lino, che sono più traspiranti. Evitare l’attività fisica intensa: se dovete fare sport, fatelo nelle prime ore del mattino o la sera tardi, quando le temperature sono più basse.

Cosa fare se si avvertono malesseri?

Il caldo può causare problemi di salute come colpi di calore e disidratazione. Se avvertite sintomi come mal di testa, vertigini, nausea o eccessiva sudorazione, è importante:

Spostarsi in un luogo fresco e ombreggiato.

e ombreggiato. Bere acqua lentamente.

lentamente. Applicare impacchi freschi sulla pelle.

sulla pelle. Se i sintomi persistono, consultate un medico

Ricordiamo che le persone più vulnerabili alle alte temperature sono gli anziani e i bambini piccoli. È importante assicurarsi che bevano abbastanza e che non stiano troppo tempo al sole.