NNN REIT è un titolo paga dividendi crescenti da 36 anni (e pochissimi italiani conoscono)

In un momento in cui i mercati azionari trattano vicino ai massimi storici con valutazioni che alcuni analisti paragonano alla bolla dot-com del 2000, vale la pena chiedersi se esista davvero un’alternativa capace di generare reddito crescente e costante per oltre tre decenni di fila, anche attraverso crisi finanziarie, crolli di mercato e pandemie globali.

Se la risposta fosse sì, e se questo strumento offrisse un rendimento iniziale superiore al 5% con un dividendo trimestrale che non si sarebbe mai interrotto né ridotto dal 1988 ad oggi, la domanda successiva diventerebbe spontanea: perché praticamente nessun investitore italiano ne ha mai sentito parlare?

Il modello che trasferisce il rischio all’inquilino

Il protagonista di questa storia si chiama NNN REIT, ticker NNN sulla Borsa di New York, ed è un Real Estate Investment Trust specializzato nel segmento dei cosiddetti «net lease». Si tratta di contratti di locazione commerciale a lungo termine in cui è il conduttore dell’immobile a sostenere le spese di gestione ordinaria: imposte sulla proprietà, manutenzione dell’edificio, coperture assicurative. Questo schema contrattuale, noto anche come triple net lease, sposta strutturalmente gran parte del rischio operativo dall’azionista al locatario, producendo flussi di cassa con un profilo di prevedibilità raro nel panorama degli strumenti quotati. Il risultato pratico è un dividendo trimestrale che cresce ininterrottamente dal 1988, attraversando cicli economici radicalmente diversi tra loro.

Il rischio che nessuno racconta agli investitori in prelievo

Per comprendere perché questo dato potrebbe risultare rilevante, occorre introdurre un concetto che l’industria finanziaria tende a trattare con scarsa enfasi: il cosiddetto sequence of returns risk, ovvero il rischio da sequenza dei rendimenti. Gli indici come l’S&P 500 vengono quasi sempre presentati con l’assunzione implicita del reinvestimento totale delle cedole e dell’assenza di qualsiasi prelievo periodico. Questa premessa, del tutto legittima in fase accumulativa, si rivela però una distorsione significativa nel momento in cui un investitore inizia a dipendere dal proprio portafoglio per finanziare le spese correnti.

Quando i mercati attraversano una fase ribassista prolungata e il portafoglio perde il 40% o il 50% del proprio valore, chi non dispone di un flusso cedolare autonomo è costretto a liquidare quote per coprire i propri bisogni quotidiani. Vendere durante una fase di crollo significa cristallizzare perdite che riducono in modo permanente il capitale residuo e, di conseguenza, la sua capacità di recupero negli anni successivi. Un portafoglio dimezzato ha bisogno di un guadagno del 100% soltanto per tornare al punto di partenza, e nel frattempo il calendario delle spese non si interrompe.

Come si comporta NNN in fase di crisi

È proprio in questo contesto che un titolo con le caratteristiche di NNN REIT potrebbe mostrare la propria utilità strutturale. Con un rendimento iniziale che si colloca storicamente attorno al 5%, chi avesse costruito una posizione su questo strumento avrebbe potuto coprire i prelievi periodici incassando i flussi cedolari senza mai toccare il capitale nelle fasi di stress. Durante la crisi finanziaria del 2008 e durante il crollo improvviso di marzo 2020, NNN REIT non ha ridotto il dividendo: lo ha incrementato. Questo sembrerebbe aver consentito all’investitore di non dover vendere partecipazioni ai minimi, ricevendo invece la cedola trimestrale con la stessa regolarità dei periodi favorevoli.

La funzione del nucleo difensivo nel portafoglio complessivo

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il ruolo che strumenti di questo tipo potrebbero assumere all’interno di una strategia più articolata. NNN REIT non si propone come alternativa esclusiva a ogni altra forma di investimento, ma come possibile nucleo difensivo attorno al quale costruire esposizioni satellite su temi più rischiosi e potenzialmente più remunerativi. Il ragionamento sottostante è intuitivo: se le spese mensili risultano interamente coperte dai dividendi, non si genera mai la pressione di dover liquidare posizioni speculative in perdita. Questo meccanismo avrebbe potuto consentire, secondo le simulazioni storiche disponibili, di mantenere in portafoglio una quota in titoli ad alto potenziale senza essere costretti a cederla nelle fasi difficili, lasciando al tempo l’incarico di valorizzarla.

In sostanza ...

NNN REIT non sarebbe probabilmente il titolo più discusso nelle chat di investimento italiane, né quello che compare nei titoli di giornale dedicati ai grandi movimenti di mercato. Eppure 36 anni di dividendi trimestrali in crescita ininterrotta raccontano una storia di solidità strutturale che pochi strumenti finanziari potrebbero vantare, attraversando recessioni, crolli azionari, pandemie e cicli di tassi profondamente diversi tra loro.

I REIT a dividendo crescente non eliminano la volatilità, che esiste e può essere significativa anche su questi strumenti, ma potrebbero ridurre la dipendenza da essa. In un contesto in cui i rendimenti reali salgono, le valutazioni azionarie si comprimono e l’incertezza macro rimane elevata, questa distinzione potrebbe rivelarsi più importante di qualsiasi previsione sull’indice del prossimo trimestre.