Butta per sbaglio un hard disk con 8.000 bitcoin e perde circa €500.000

Il bitcoin è la criptovaluta più famosa al mondo, capace nel giro di pochi anni di passare da un valore pari a 0 ad uno incredibile. Oggi 1 bitcoin vale circa 66.000 euro. Chi ha avuto la lungimiranza di acquistare bitcoin nella fase iniziale, adesso si trova tra le mani una fortuna. Un po’ come un investitore gallese di nome James Howells che aveva acquistato anni fa qualcosa come 8.000 bitcoin che custodiva in un portafogli digitale inserito su un hard disk.

Peccato però che l’uomo accidentalmente, mentre stava facendo delle pulizie in ufficio, ha buttato nei rifiuti l’hard disk contenente le criptovalute, perdendo così qualcosa come oltre 500.000 euro. L’uomo si è messo immediatamente alla ricerca della memoria gettata che, molto probabilmente è finita in discarica. Howells ha proposto al Comune di Newport, dove risiede, di scavare nella discarica ma il permesso gli è stato negato. Per questo motivo ha intentato una causa contro il consiglio comunale del comune gallese, chiedendo 495,31 milioni di sterline, ovvero circa 647 milioni di dollari, di danni per aver negato la sua richiesta di scavare nella discarica che potrebbe ospitare il disco rigido.

Howells sta tentando un ultimo disperato tentativo di recuperare quel disco contenente 8.000 bitcoin. Ha spiegato che la soluzione legale è stata intrapresa non per chiedere effettivamente il risarcimento al Comune, ma nella speranza che in questo modo l’ente autorizzi Howells a scavare in discarica.

Offerto al Comune il 10% del valore delle monete

Alla fine per il Comune non ci sarebbero costi da intraprendere perché l’uomo ha spiegato di aver trovato persone disposte ad aiutarlo nei lavori di ricerca e scavo. Il Comune dal canto suo ha ritenuto la causa debole e inoltre si è detto preoccupato di possibili ripercussioni di carattere ambientale.

Per cercare di smuovere le acque, Howells ha anche offerto al consiglio il 10% del valore delle monete recuperate, per trasformare il comune gallese in una piccola Atlantide arricchita dal bitcoin che prevede anche l’installazione di terminali basati su criptovalute nei negozi locali. L’udienza dinnanzi ad un giudice ci sarà a dicembre.

Il valore richiesto come risarcimento, pari a 647 milioni di dollari, tiene conto non del valore attuale ma del picco di valutazione del bitcoin raggiunto a marzo di quest’anno, quando la principale criptovaluta ha raggiunto un nuovo massimo storico di oltre 70.000 dollari. Era il 14 marzo quando ha raggiunto quota 73.079,37 dollari. Oggi è sui 66.000 dollari. Questo significa che gli 8.000 bitcoin posseduti da Howells valgono oltre mezzo miliardo di dollari. Dopo un periodo di calo in cui si pensava che il bitcoin fosse finito, la moneta virtuale è tornata ai vecchi fasti di un tempo con una quotazione che è di nuovo in risalita, per la gioia degli investitori.

