Buon San Valentino 2024, le frasi e immagini d’amore da inviare al partner

Come ogni anno la festa di San Valentino del 14 febbraio mette a dura prova le coppie di innamorati, alla ricerca di un modo, come pure di una frase di auguri, per far capire quanto effettivamente si tiene all’altra persona.

In particolare qui vogliamo concentrarci sul secondo aspetto, quello delle frasi d’amore da inviare il giorno di San Valentino. D’altronde, non tutti siamo poeti o aspiranti parolieri e per questo non c’è nulla di male nel cercare un aiuto.

Dall’elegante romanticismo alle dichiarazioni appassionate, il nostro articolo offre una raccolta curata delle più belle espressioni d’amore e citazioni che faranno battere il cuore di chi le riceve. Una raccolta che prende ispirazione dalle parole dei grandi poeti, come pure dalle canzoni e film d’amore che hanno fatto la storia della musica e del cinema.

Se quindi stai cercando di racchiudere in una frase l’amore che provi per la persona destinataria del messaggio, di seguito troverai sicuramente l’ispirazione perfetta: rendi perfetto il tuo, anzi il vostro San Valentino, con l’incanto delle parole per una dedica davvero speciale ed emozionante.

Frasi San Valentino 2024: auguri e immagini d’amore

Oggi è la festa di San Valentino ovvero quella dei cuori in fiamme e dal mio ti mando una scintilla che più del sole brilla, sperando che sul tuo viso accenda un dolce sorriso.

Il mio San Valentino dura tutto l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Buon San Valentino.

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte: il primo per vedere il tuo viso, il secondo per vederti gli occhi, l’ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia.

Ho sempre pensato che in questo mondo rotondo una persona avrei incontrato, una persona a cui avrei potuto donare il mio cuore, la voce, il mio respiro, il mio Amore. ora ti tengo tra le braccia, ti guardo e ringrazio da quel giorno, ogni giorno.

Sei l’amore che colora ogni poesia, che accende mille stelle, che illumina la mia vita. Buon San Valentino.

Quando penso a te spesso mi perdo nel tuo caldo abbraccio, e non mi sento più solo, perché tu mi voli sul cuore. Buon San Valentino Amore!

Esistono tante belle frasi al mondo per dirsi «ti amo», ma la mia preferita è quella che ha un senso soltanto per noi due: è il tuo nome unito al mio. Buon San Valentino!

La lontananza non può che alimentare l’irresistibile voglia di vedersi. Siamo lontani dagli occhi, ma non dal cuore. Buon San Valentino dolcezza mia.

Oggi è San Valentino e vorrei dirti qualcosa di carino, ma non trovo le parole. Ah, se solo i baci fossero parole: potrei fare discorsi interminabili.

Frasi San Valentino per lui

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando.

(Emma Chase)

Oggi è San Valentino e di una cosa mi ricordo, sorridendo: mi mancheresti anche se non ci fossimo mai conosciuti.

Frida Kahlo si chiedeva: “È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini”.

Se mi chiedessi un pensiero per San Valentino, io ti direi che ti adoro, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi.

Per San Valentino 2022 mi accontento di poco: non dirmi “per sempre”.

Dimmi semplicemente “A domani”.

Ma dimmelo per sempre.

Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause, senza dubbi, in un battito di ciglia: continuerò a scegliere te. Sempre. Buon San Valentino.

Frasi San Valentino per lei

Il bello di stare con te è che mi fai sentire me stesso senza essere fuori posto. Ti amo. Sempre.

Il posto più bello dove stare? È dentro al tuo cuore. Buon San Valentino amore.

Sei il ritornello più bello all’interno della mia canzone preferita. Buon San Valentino.

Sai cosa mi piacerebbe fare? Tornare indietro nel tempo. Trovarti prima e amarti più a lungo.

Se hai freddo, ti riscaldo; se vaghi nel buio, ti illumino; se ti perdi, ti ritrovo. Tutto questo è il mio amore per te, che oggi è più grande di ieri, ma più piccolo di domani.

Ti penso 23 ore e 59 minuti al giorno.

E in quell’altro minuto penso che è bello pensarti.

Buon San Valentino!

Ti amo per ogni tuo silenzio, per ogni tuo gesto per ogni tuo respiro. Perché con essi mi hai riempito d’amore.

Frasi San Valentino 2024, le più romantiche

Le parole non possono esprimere cosa significhi per me. Un mio bacio sì. Ti amo.

Prima di stare con te ero come una tavola bianca, ruvida, pallida e priva di senso. Poi sei arrivato/a tu, la mia musa, il pittore che ha riempito la mia vita di colore. Sei riuscito a mostrarmi la bellezza delle piccole cose e hai fatto della nostra storia un capolavoro. Ti amo.

Non sei il rosso dell’amore, non sei il rosa dell’amicizia, non sei il giallo della gelosia, né l’azzurro di un semplice affetto. Tu sei una dolce sfumatura tra i bellissimi colori della mia vita. Buon San Valentino.

C’è un’antica leggenda greca che racconta come ogni essere è formato da un uomo ed una donna. Con la nascita le anime si dividono ma si cercheranno l’un l’altra per tutta la vita. Io, da quando ti ho conosciuta, ho smesso di cercare: Buon San Valentino.

Ti penso in ogni momento. E se sbocciasse un fiore ogni volta che lo faccio l’intera città avrebbe il profumo di rose rosse scarlatto. Ti amo.

Se il buio ti fa paura, ruberò per te la Luna. Buon San Valentino amore.

Ci vediamo stanotte.

Stessa ora.

Stesso posto.

Stesso sogno.

Accanto a te.

Buon San Valentino!

Le citazioni per San Valentino

Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma nella follia c’è sempre un po’ di saggezza.

(Friedrich Nietzsche)

Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta.

(Antoine de Saint-Exupery)

Non t’ama chi amor ti dice, ma t’ama chi guarda e tace.

(William Shakespeare)

Dubita che le stelle sian di fuoco; dubita che si muova il sole; dubita che bugiarda sia la verità, ma non dubitar mai del mio amore.

(William Shakespeare)

L’amore mio mi chiede:

“Qual’è la differenza tra me e il cielo?”

La differenza è che

se tu ridi, amore mio,

io mi dimentico il cielo.

(Nizar Qabbani)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.

(Ernest Hemingway)

È meglio aver amato e perduto, che non aver mai amato.

(Alfred Tennyson)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso, potrei camminare per sempre nel mio giardino.

(Alfred Tennyson)

Se è tardi a trovarmi, insisti, se non ci sono in un posto, cerca in un altro, perché io son fermo da qualche parte ad aspettare te.

(Walt Whitman)

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta all’amore.

(Khalil Gibran)

Non erano le mie labbra che hai baciato; ma la mia anima.

(Judy Garland)

Le frasi di San Valentino prese dalle canzoni

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero!

Claudio Baglioni - Con tutto l’amore che posso

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo.

Tiziano Ferro - L’amore è una cosa semplice

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno.

Cesare Cremonini - Vieni a vedere perché

Io speravo di mancarti almeno un po’, mi aspettavo una chiamata e invece no.

Fabri Fibra - Invece no

Dicono che gli angeli amano in silenzio e io nel tuo mi sono disperatamente perso.

Max Gazzè - Il solito sesso

Forse sono troppo occupato a essere tuo per potermi innamorare di qualcun altro.

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

Ogni volta che ti muovi annienti, la mia mente e il modo in cui mi sfiori mi fa perdere il controllo e vibrare dal profondo. Mi togli il respiro.

Puoi farmi piangere con un solo sospiro. Ogni tuo respiro, ogni tuo suono, è un sussurro al mio orecchio.

Queen - You Take My Breath Away

Auguri San Valentino 2024, le frasi divertenti e simpatiche

Dal momento che San Valentino fu un vescovo romano del terzo secolo, che venne flagellato e decapitato, non sarebbe forse più opportuno festeggiare la ricorrenza accompagnando la tua ragazza ad assistere a un brutale omicidio?

(The Big Bang Theory)

A San Valentino l’amore è nell’aria? Sbagliato. Azoto, ossigeno, argon e anidride carbonica sono nell’aria.

(The Big Bang Theory)

Vi ho promesso che avrei rivelato un gigantesco segreto oggi e non l’ho fatto. Ma non è proprio questo San Valentino? Speranze infrante, sentimenti feriti, relazioni troncate? È un giorno pieno di cocenti delusioni nel quale è facile approfittare di chi è vulnerabile e solo. Mentre qualcuno continua a languire per un grande amore non corrisposto, altri non possono fare a meno di pensare di essere stati imbrogliati. Sarebbe bello credere che per la maggior parte delle persone San Valentino finisca bene, ma sappiamo tutti che è più probabile ritrovarsi con il cuore infranto.

(Gossip Girl)

Il giorno di San Valentino, più precisamente Cupido. Un bimbetto corpulento che sembra un arciere va in giro a lanciare frecce sulla gente che d’improvviso s’innamora?! E per dimostrare quell’amore le coppie si regalano... cioccolatini e altri dolci... Ma vogliono diventare grassi come quel bimbetto?!

(Jarod il Camaleonte)

Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che… da lontano non ci vedo proprio!

Frasi San Valentino 2022: le frasi d’autore in poesia

Vuoi esprimere il tuo amore nel giorno più romantico dell’anno in un modo profondo e personale? Dillo con una frase d’autore, magari proprio dello poeta o della poetessa che il tuo partner porta nel cuore da sempre.

Fiumi di parole sono state spese sulle relazioni, sull’innamorarsi e sul grande mistero dell’amore come sentimento totalizzante e travolgente: devi solo cercare quella che più ti rappresenta e, in questa giornata, fa al caso tuo. Se non sai da dove partire, ti diamo una mano noi. Hai solo l’imbarazzo della scelta.

“Per un istante le nostre vite si sono incontrate... le nostre anime si sono sfiorate.”

- Oscar Wilde

“Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell’intera mia vita! E, se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo la morte.”

- Elizabeth Barrett Browning

“Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.”

- Pablo Neruda

“Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gaio e così beffardo, tremante di paura come un bambino al buio.”

- Jacques Prévert

“Il vero amore

è come una finestra illuminata

in una notte buia.

Il vero amore

è una quiete accesa.”

- Giuseppe Ungaretti

“Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento.”

- Alda Merini

“Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore."

- Charles Bukowski

“Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore.”

- Emily Dickinson

“Il nostro è un amore che studia

perché vuole diventare importante,

il più importante della tua vita,

il primo e l’ultimo della mia.”

- Franco Arminio

Le origini di San Valentino, perché si festeggia il 14 febbraio

Ma perché San Valentino è associato all’amore e agli innamorati? Le origini sono leggermente avvolte nel mistero, e nel corso degli anni il marketing ci ha messo il suo, ma la leggenda più nota vede protagonista il santo e una ragazza povera in procinto di sposarsi: San Valentino donò alla fanciulla, secondo le credenze, il denaro necessario per poter esser presa in moglie, associando la figura del santo a patrono degli innamorati.

La tradizione medievale associava invece metà febbraio all’inizio del risveglio della primavera, con l’apertura della stagione degli accoppiamenti: da qui, il 14 febbraio come festa dell’amore e di tutti gli innamorati.