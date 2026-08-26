BTP 10 anni al 4%. Rendimento da cogliere o trappola?

Il Tesoro italiano ha appena collocato un BTP a 10 anni con cedola al 4% per un ammontare compreso tra €3,5 e €4 miliardi. Preso singolarmente, si tratta di un rendimento non indifferente, ma in prospettiva potremo assistere a rendimenti superiori? A giudicare banalmente da ciò che sta accadendo oltreoceano non è difficile pensarlo. Ha senso valutare questi strumenti o meglio aspettare?

Per leggere correttamente questo rendimento, occorre prima capire cosa sta accadendo sul mercato obbligazionario di riferimento globale: quello dei Treasury americani. Il 19 agosto 2026, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato il raddoppio della propria capacità operativa di riacquisto di titoli governativi a lunga scadenza, portando il limite per singola operazione da $2 miliardi a oltre $4 miliardi, con una capacità aggiuntiva complessiva fino a $14 miliardi.

L’obiettivo dichiarato era tecnico: migliorare la liquidità sul mercato secondario. Ma quello implicito, che gli operatori istituzionali avrebbero letto immediatamente tra le righe, sembrerebbe essere la compressione dei rendimenti sul segmento 20-30 anni attraverso una manovra di duration swap. In sostanza: il Tesoro acquista obbligazioni a lunga scadenza ritirandone la duration dal mercato, finanziandosi contestualmente con l’emissione di T-bills a breve termine, nel tentativo di appiattire artificialmente la parte lunga della curva dei rendimenti senza espandere il bilancio della Federal Reserve.

Il meccanismo, tuttavia, conterrebbe una contraddizione strutturale difficile da ignorare. I $14 miliardi di capacità aggiuntiva rappresentano meno dello 0,3% delle emissioni lorde annue statunitensi, stimate tra $4,8 e $5,0 trilioni, e appena il 13% dell’offerta trimestrale concentrata sul segmento a 20-30 anni. In un sistema che combina un debito pubblico superiore a $40 trilioni, un deficit federale strutturale attorno al 6% del PIL e una spesa netta per interessi che supererebbe $1,1 trilioni annui, un intervento di queste dimensioni non sembrerebbe in grado di alterare la traiettoria dei rendimenti in modo duraturo. Le nuove aste primarie riassorbono sistematicamente l’effetto degli acquisti, rendendo l’operazione paradossalmente poco impattante rispetto alla scala del problema.

Il segnale dei futures: un mercato che prezza tassi più alti più a lungo

Il dato forse più rilevante per chi detiene o valuta titoli governativi a lungo termine arriva dal mercato dei futures sul tasso SOFR, il tasso interbancario privo di rischio statunitense strettamente correlato al tasso effettivo della Federal Reserve. Per settembre 2027, il mercato prezza un SOFR al 4,08%, contro un tasso effettivo attuale di circa 3,63%. Questo differenziale di 40-50 punti base corrisponde al pricing implicito di circa due rialzi da 25 punti base ciascuno, in netto contrasto con le aspettative prevalenti a fine 2024, quando la curva dei futures scontava una discesa verso l’area 2,80%-3,00%.

Il significato di questa inversione sembrerebbe diretto: la Federal Reserve potrebbe trovarsi nella condizione di dover mantenere i tassi su livelli restrittivi più a lungo del previsto, o addirittura di doverli incrementare ulteriormente, per contenere un’inflazione che stenta a convergere verso il target del 2%, con il Core PCE attualmente stimato tra il 3,3% e il 3,4%. Un contesto di tassi americani elevati per più tempo tenderebbe storicamente a trascinare al rialzo i rendimenti sull’intera curva globale, con effetti che si propagherebbero anche sui titoli governativi europei e italiani attraverso i meccanismi di arbitraggio e di correlazione tra mercati del debito.

Cosa succederebbe al BTP in caso di repricing generalizzato

Un BTP a 10 anni con cedola al 4% emesso in questa finestra offre quel rendimento esclusivamente per chi acquista al prezzo di collocamento. La relazione inversa tra prezzi e rendimenti obbligazionari è un principio fondamentale della matematica finanziaria: se i tassi di mercato salissero nel corso del prossimo anno o due, il prezzo di mercato del titolo scenderebbe, erodendo il valore del capitale per chiunque si trovasse nella necessità di liquidare la posizione prima del 2036.

Questo meccanismo non riguarderebbe chi avesse la capacità e l’intenzione di mantenere il titolo fino alla scadenza naturale, incassando le cedole annue al 4% lordo, equivalenti a circa il 2,6% netto dopo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% riservata alle obbligazioni governative italiane. Il rischio di repricing riguarderebbe invece chi valutasse questo rendimento come benchmark stabile per gli anni a venire, o chi non potesse escludere con certezza la necessità di smobilizzare in anticipo.

Se le aspettative sui tassi Fed continuassero a spostarsi verso l’alto, i BTP decennali emessi nei trimestri successivi potrebbero incorporare cedole nominali più elevate, rendendo strutturalmente meno competitivo il titolo già in circolazione sul mercato secondario. In questo scenario, il 4% di cedola di oggi sembrerebbe meno un punto d’arrivo del ciclo di aggiustamento e più un livello intermedio di un percorso che potrebbe non essersi ancora concluso.