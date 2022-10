Borsa di Milano oggi 5 ottobre: Ftse Mib e l’Europa fermano il rally

Borsa di Milano oggi 5 ottobre: il Ftse Mib inizia le contrattazioni in rosso, perdendo lo slancio della seduta precedente.

Lo spread è in salita sui 234 punti, rispetto alla chiusura di ieri a 231. I rendimenti del Btp decennale salgono al 4,2% e anche quelli del Treasury Usa sono in aumento, a 3,67%, così come il Bund tedesco a 10 anni, che rende l’1,9%, in crescita dell’1,27%.

Le mosse delle banche centrali restano in primo piano: oggi la banca centrale neozelandese ha alzato i tassi come previsto di 50 punti base, mentre ieri quella australiana ha ritoccato il costo del denaro di 25 pb, meno delle attese. I mercati nella giornata del 4 ottobre hanno prezzato la possibilità che gli interventi aggressivi di politica monetaria possano allentarsi, con la Fed in primo piano.

Intanto, la coppia EUR/USD sta tentando il rimbalzo verso la parità ($0,9956 per euro), con l’euro che ha ricevuto una spinta dopo che la russa Gazprom ha dichiarato di aver ripreso le forniture di gas verso l’Italia. Il dollaro Usa sbiadisce il suo rimbalzo nonostante i rendimenti dei Treasury più solidi.

Borsa di Milano oggi 5 ottobre aggiornamento delle ore 9.25: Ftse Mib sul filo dei 21.500 punti

Il Ftse Mib non va oltre i 21.500 punti e alle ore 9.25 flette dello 0,81%. Sul listino le banche viaggiano in rosso, tranne Banca generali che guadagna il 2,43% e Banca Mediolanum che avanza dello 0,15%.

Eni, Italags, Leonardo, STMicrolectronics scambiano in frazionale aumento. Sale dello 0,04% DiaSorin, che ha annuncitao la collaborazione con Biomedical Advanced Research and Development Authority per ottenere la convalida di LiaisonNes, piattaforma Point of Care molecolare per la diagnosi di prossimità delle malattie infettive.

In Europa, il Dax tedesco perde lo 0,53% e il Cac francese lo 0,66%.

In Asia c’è il rally di Hong Kong

Le azioni dell’Asia-Pacifico sono state scambiate in rialzo mercoledì dopo che le azioni statunitensi sono aumentate per il secondo giorno.

L’indice Hang Seng di Hong Kong è salito di circa il 6% al suo ritorno in borsa dopo un martedì festivo. L’indice Hang Seng Tech è balzato del 7,4%.

I mercati della Cina continentale rimangono chiusi per le festività della Golden Week e anche il mercato azionario indiano è fermo.

Future Usa non seguono il rally di Wall Street

I futures sulle azioni statunitensi sono in calo dopo che l’S&P 500 ha registrato il miglior guadagno di due giorni in circa due anni.

Durante la sessione regolare di martedì, il Dow è balzato di circa 825 punti, ovvero del 2,8%. L’S&P 500 ha guadagnato quasi il 3,1%, mentre il Nasdaq Composite il 3,3%.

I due giorni consecutivi di guadagni sono arrivati ​​sulla scia di un calo dei rendimenti obbligazionari, con il rendimento del Tesoro a 10 anni che è sceso al di sotto del 3,6% a un certo punto dopo aver superato brevemente il 4% la scorsa settimana.

Nel frattempo, un indebolimento dei dati più recenti sulle aperture di lavoro ha indotto alcuni investitori a considerare se la Federal Reserve rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.