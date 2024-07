Bonus viaggi over 60, ecco come avere le agevolazioni per bus, treni e aerei

Quali sono i bonus viaggi per gli over 60? Su quali agevolazioni si può contare quando, compiuti i 60 anni, si desidera una mobilità sostenibile e si sceglie di viaggiare in bus, treno e aereo? Esistono degli sconti o dei benefici se si ha bisogno di prendere il taxi? Quando ci si avvicina alla terza età si entra a far parte di una delle fasce della popolazione più fragili. Le problematiche maggiori, se si esclude la salute, sono quelle legate ai movimenti e ai viaggi: non sempre la persona anziana si sente sicura di affrontare un lungo viaggio guidando e non è raro trovare ultrasessantenni che sentono di non avere più i riflessi adatti ad affrontare il traffico cittadino.

Sono, però, soprattutto le persone che hanno raggiunto una certa età ad avere maggiormente il bisogno di spostarsi liberamente e partecipare alla vita sociale e proprio per questo sono state previste una serie di agevolazioni rivolte a chi si sposta con i trasporti pubblici o ama viaggiare e, allo stesso tempo, ha compiuto i 60 anni di età. Pur non esistendo una misura che sia denominata "bonus viaggi over 60", anche nel 2024 queste agevolazioni sono ancora previste dalle aziende che erogano il servizio. Non è, quindi, un bonus erogato dal Governo e soprattutto non prevede nessun riconoscimento economico, bensì solo lo sconto sul titolo di viaggio.

Come si può fruire di queste agevolazioni? Come si richiedono? È bene partire dal presupposto che le regole variano in base alla compagnia con cui si viaggia e pertanto non basta avere un solo riconoscimento, ma bisogna informarsi sui requisiti richiesti per ogni tipologia di mezzo di trasporto che si utilizza. Iniziamo a vedere le regole generali per chi viaggia in treno, in autobus e in aereo.

Viaggiare in treno per gli over 60

Per chi ha compiuto i 60 anni spostarsi in treno può diventare una scelta molto interessante visto che le maggiori compagnie ferroviarie italiane prevedono sconti abbastanza corposi.

Basti pensare che sia Italo che Trenitalia prevedono sconti importanti per gli over 60 e nello specifico:

Trenitalia prevede l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60 con sconti fino al 50% del prezzo del biglietto;

del prezzo del biglietto; Italo per gli over 60 prevede sconti fino al 60% sulla tariffa Flex in ambiente Smart e Prima.

sulla tariffa Flex in ambiente Smart e Prima. Trenord prevede che le donne che hanno compiuto i 60 anni e gli uomini che ne hanno compiuti 65, possono viaggiare con uno sconto del 20% sulla corsa semplice per la Tariffa Unica Regionale Lombardia. Al compimento dei 65 anni, sia uomini che donne possono fruire anche di uno sconto del 25% sul costo di un abbonamento mensile o annuale.

Ma come si richiedono le agevolazioni per avere gli sconti che consentono di viaggiare in treno? In fase di acquisto del biglietto è necessario indicare la propria età, sia che si proceda all’acquisto online, sia che si acquisti il biglietto presso una biglietteria. Il personale di bordo, poi, potrebbe chiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento per accertarsi dell’esattezza dell’età dichiarata (e sull’effettiva spettanza dello sconto).

Viaggi in areo o nave, quali sconti?

Per chi viaggia in aereo è bene sapere che non esiste una scontistica fissa, l’agevolazione, infatti, cambia non solo in base alla compagnia aerea ma anche in base alla tratta in cui si viaggia. In ogni caso Alitalia prevedeva uno sconto del 30% per gli over 60 sui voli nazionali mentre per i voli internazionali la percentuale di sconto potrebbe essere differente. L’attuale compagnia di bandiera Italiana, Airways, però, non sembra aver proseguito questo programma studiato per gli over 60 pur garantendo loro assistenza gratuita laddove ne avessero bisogno.

Proprio perché non sono chiare le politiche delle varie compagnie aeree sulle scontistiche dei voli per gli over 60, è sempre bene informarsi nel momento che si acquista il biglietto per capire se sono previste agevolazioni oltre una certa età.

Per chi viaggia in nave, allo stesso modo, potrà ottenere scontistiche diverse in base alla compagnia con cui si intende acquistare il biglietto. Solo per portare un esempio pratico, la Grimaldi Lines permette agli over 60 di avere uno sconto del 20% per i viaggi verso la Sardegna, la Grecia, la Sicilia e la Spagna.

Trasporto pubblico: gli sconti per gli autobus e i mezzi di trasporto urbano

Le percentuali di sconto per gli spostamenti in autobus, metropolitana e tram urbani, sono variabili e dipendono direttamente dalle aziende che gestiscono i trasporti pubblici locali. Basti dire, però, che la maggior parte di esse concede abbonamenti con percentuali di sconto per chi ha superato una determinata soglia di età. Per capire che sconto spetta, però, è necessario informarsi presso l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel proprio indirizzo di residenza,

Gli sconti in questione sono molto variabili e la percentuale applicata nelle diverse realtà locali varia dal 20% al 50% di sconto. Il consiglio, quindi, è quello di visitare il sito ufficiale dell’azienda che si occupa dei trasporti dove si ha la residenza o di contattarla di persona o telefonicamente per chiedere l’informazione. Anche l’età prevista per il diritto allo sconto può variare dai 60 ai 65 anni in base alla politica aziendale.

Taxi per over 60, che agevolazioni spettano?

In diverse realtà locali sono previsti sconti per viaggiare in taxi al fine di aiutare gli anziani in difficoltà. È il caso del “taxi sociale” adottata a Fidenza per aiutare gli ultra 65enni residenti e in difficoltà. In questo modo si garantisce maggiore mobilità alle fasce più deboli della popolazione (anziani senza rete familiare o con difficoltà deambulatorie, persone senza patente e con malattie croniche, solo per citare alcuni esempi) che non possono utilizzare il trasporto pubblico.

In Emilia Romagna, altro esempio calzante del bonus taxi, è previsto da A.N.I.CI. (Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini Anziani) "S.O.S taxi gratuito" per persone in difficoltà a deambulare che non possono fruire dei mezzi di trasporto pubblico e non hanno familiari in grado di dare aiuto. Il taxi gratuito può essere usato per recarsi presso strutture mediche per visite specialistiche, dialisi, esami del sangue.

Bonus over 60 per i viaggi, i vantaggi

Per gli anziani potersi spostare in libertà permette di rafforzare i legami familiari. Proprio grazie ai trasporti pubblici agevolati, infatti, per i nonni è molto più semplice restare vicini ai nipoti o assisterli nelle loro attività quotidiane qualora i genitori siano impegnati con il lavoro. Questo è solo uno, però, dei motivi per cui migliorare la mobilità degli anziani ha un impatto favorevole sulla loro salute sia fisica che mentale.

Potersi spostare dove si vuole, ovviamente, permette di percepire la propria vita come attiva; partecipare alle attività della comunità, infatti, permette all’anziano di non condurre una vita isolata e di combattere la solitudine e l’ansia. I bonus viaggi per gli over 60, quindi, sono un mezzo che permette alla società di essere più inclusiva con le persone di età avanzata e sfruttarli permette agli over 60 di migliorare il proprio stile di vita.

