Bonus viaggi over 60, ecco come avere le agevolazioni per bus, treni e aerei

Bonus viaggi over 60, un beneficio che racchiude tante agevolazioni per viaggiare rivolto a chi ha compiuto i 60 anni. Non si tratta di un bonus vero e proprio, visto che non esiste nessuna misura chiamata esplicitamente «bonus viaggi over 60».

Spostarsi, viaggiare e muoversi sul territorio Italiano è una necessità per moltissimi over 60 e nella maggior parte dei casi preferiscono farlo con i trasporti pubblici. Da considerare che, soprattutto dopo la pensione, le persone hanno molto più tempo per spostarsi, per concedersi viaggi, gite fuori porta o visite a parenti lontani. E proprio per questo, indipendentemente da quello che è il motivo del viaggio o la destinazione, chi ha compiuto 60 o 65 anni può contare su diverse agevolazioni per risparmiare e per avere sconti.

Come si può fruire di queste agevolazioni? Come si richiedono? È bene partire dal presupposto che le regole variano in base alla compagnia con cui si viaggia e pertanto non basta avere un solo riconoscimento, ma bisogna informarsi sulle regole vigenti per ogni tipologia di mezzo di trasporto che si utilizza. Iniziamo a vedere le regole generali per chi viaggia in treno, in autobus e in aereo.

Viaggiare in treno per gli over 60

Per chi ha compiuto i 60 anni spostarsi in treno può diventare una scelta molto interessante visto che le maggiori compagnie ferroviarie italiane prevedono sconti abbastanza corposi.

Basti pensare che sia Italo che Trenitalia prevedono sconti importanti per gli over 60 e nello specifico:

Trenitalia prevede l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60 con sconti fino al 50% del prezzo del biglietto;

del prezzo del biglietto; Italo per gli over 60 prevede sconti fino al 60%.

Ma come si richiedono le agevolazioni per avere gli sconti che consentono di viaggiare in treno? In fase di acquisto del biglietto è necessario indicare la propria età, sia che si proceda all’acquisto online sia che si acquisti il biglietto presso una biglietteria. Il personale di bordo, poi, potrebbe chiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento per accertarsi dell’esattezza dell’età dichiarata.

Viaggi in areo o nave, quali sconti?

Per chi viaggia in aereo è bene sapere che non esiste una scontistica fissa, l’agevolazione, infatti, cambia non solo in base alla compagnia aerea ma anche in base alla tratta in cui si viaggia. In ogni caso Alitalia prevedeva uno sconto del 30% per gli over 60 sui voli nazionali mentre per i voli internazionali la percentuale di sconto potrebbe essere differente. L’attuale compagnia di bandiera Italiana, Airways, però, non sembra aver proseguito questo programma studiato per gli over 60 pur garantendo loro assistenza gratuita laddove ne avessero bisogno.

Proprio perché non sono chiare le politiche delle varie compagnie aeree sulle scontistiche dei voli per gli over 60, è sempre bene informarsi nel momento che si acquista il biglietto per capire se sono previste agevolazioni oltre una certa età.

Per chi viaggia in nave, allo stesso modo, potrà ottenere scontistiche diverse in base alla compagnia con cui si intende acquistare il biglietto. Solo per portare un esempio pratico, la Grimaldi Lines permette agli over 60 di avere uno sconto del 20% per i viaggi verso la Sardegna, la Grecia, la Sicilia e la Spagna.

Trasporto pubblico: gli sconti per gli autobus e i mezzi di trasporto urbano

Le percentuali di sconto per gli spostamenti in autobus, metropolitana e tram urbani, sono variabili e dipendono direttamente dalle aziende che gestiscono i trasporti pubblici locali. Basti dire, però, che la maggior parte di esse concede abbonamenti con percentuali di sconto per chi ha superato una determinata soglia di età. Per capire che sconto spetta, però, è necessario informarsi presso l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel proprio indirizzo di residenza,

Gli sconti in questione sono molto variabile e la percentuale applicata nelle diverse realtà locali varia dal 20% al 50% di sconto. Il consiglio, quindi, è quello di visitare il sito ufficiale dell’azienda che si occupa dei trasporti dove si ha la residenza o di contattarla di persona o telefonicamente per chiedere l’informazione. Anche l’età che da diritto allo sconto può variare dai 60 ai 65 anni in base alla politica aziendale.