Bonus vacanze Lazio 2022: come funziona e a chi si rivolge

Trascorrere le vacanze nel Lazio quest’estate potrebbe essere un’ottima idea. Questa calda estate avanza e tutti ormai sognano solo le meritate ferie da passare in riva al mare, in montagna o in città d’arte, tutto purché si riesca a staccare la spina dallo stress del lavoro e dell’Università.

E se le vacanze si lasciano desiderare potrebbe essere importante sapere che è tornato il bonus vacanze Lazio 2022 per sostenere il turismo nel territorio regionale dopo il calo dovuto all’emergenza Covid.

La Regione Lazio ha infatti deciso di regalare pernottamenti aggiuntivi a chi prenota per almeno 2 notti in una struttura ricettiva aderente e offre la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio a 360 gradi mediante sconti su attività e servizi turistici. Un soluzione che aiuta non solo un settore in difficoltà ma anche le famiglie colpite dalla crisi. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sul bonus vacanze Lazio 2022: a chi si rivolge e come funziona.

Bonus vacanze Lazio 2022: cos’è e a chi si rivolge

Viaggiare nel Lazio potrebbe rivelarsi una vacanza non solo ricca ma conveniente grazie al bonus vacanze Lazio 2022. L’incentivo detto anche “Più notti, più sogni, +Experience” è un voucher grazie al quale il turista otterrà una o più notti gratuite presso le strutture ricettive in aggiunta a quelle prenotate, a seconda anche della tipologia di prenotazione, e potrà beneficiare di sconti su servizi turistici.

Il bonus vacanze si rivolge a tutti i turisti italiani e stranieri, nonché residenti nel territorio regionale, che sceglieranno di visitare il Lazio entro entro il 30 novembre 2022. Inoltre occorre sapere che non vi sono distinzioni o limiti di Isee o di età.

Bonus vacanze Lazio 2022: come funziona

Trascorrere una vacanza con la consapevolezza di poter beneficiare di alcuni sconti sui servizi è sicuramente rincuorante, ma non solo. Grazie all’incentivo “Più notti, più sogni, +Experience” i destinatari potranno fruire di soggiorni gratuiti in omaggio per prolungare la loro permanenza nella regione e di conseguenza le vacanze già pagata.

Sono oltre 300 le strutture, tour e agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa sia nella forma “più notti, più sogni” che in quella “Lazio +Experience”. Per conoscere l’intero elenco sul sito www.visitlazio.com. Il bonus vacanze Lazio 2022 quindi offre in realtà più benefici, infatti si può suddividere in due macro aree: Più notti più sogni e Lazio +Experience

Bonus vacanze Lazio 2022: come funziona Più notti più sogni

Il bonus vacanze cerca non solo di attrarre turisti nella Regione e di farli innamorare delle bellezze che la regione offre, ma anche di prolungare la permanenza a chi abbia prenotato almeno due notti, con delle notti in omaggio a seconda della prenotazione:

2+1 : la proposta prevede una notte aggiuntiva dopo almeno 2 notti consecutive prenotate e utilizzate;

: la proposta prevede una notte aggiuntiva dopo almeno 2 notti consecutive prenotate e utilizzate; 3+1 : la proposta prevede una notte aggiuntiva dopo almeno 3 notti consecutive prenotate e utilizzate;

: la proposta prevede una notte aggiuntiva dopo almeno 3 notti consecutive prenotate e utilizzate; 5+2: la proposta prevede 2 notti aggiuntive dopo almeno 5 notti consecutive prenotate e utilizzate.

Le notti aggiuntive sono finanziate dalla Regione Lazio. Si potrà fruire del bonus al momento della prenotazione o del saldo - a seconda delle regole della struttura per le notti aggiuntive in automatico. La struttura, quindi, si farà accreditare la somma non coperta dal bonus. Il valore del bonus può raggiungere un valore massimo di 900 euro e viene erogato non oltre il limite stabilito per ogni tipologia di struttura. Infatti in caso di pacchetti 2+1 e 3+1, il valore sarà di:

450 euro per un albergo 5 stelle;

per un albergo 5 stelle; 300 euro per l’albergo 4 stelle;

per l’albergo 4 stelle; 250 euro per un albergo a 3 stelle;

per un albergo a 3 stelle; 150 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere.

Nel caso della proposta 5+2, il valore del bonus aumenta:

900 euro per un albergo 5 stelle;

per un albergo 5 stelle; 600 euro per l’albergo 4 stelle;

per l’albergo 4 stelle; 500 euro per un albergo a 3 stelle;

per un albergo a 3 stelle; 300 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere.

Bonus vacanze Lazio 2022: come funziona Lazio +Experience

Oltre alle notti è importante ricordare gli sconti di cui i turisti possono beneficiare se hanno acquistato da tour operator o agenzie di viaggio, pacchetti, servizi o attività turistiche. I pacchetti possono essere composti da:

spese ordinarie : costi per viaggi e trasporti, costi delle strutture ricettive non aderenti a “più notti, più sogni”, ristorazione;

: costi per viaggi e trasporti, costi delle strutture ricettive non aderenti a “più notti, più sogni”, ristorazione; spese per esperienze legate a turismo culturale: eventi culturali e artistici, turismo outdoor, salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere, sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi sportivi.

Il pacchetto prevede dei limiti economici: a seconda del budget speso la Regione si farà carico di una percentuale delle spese:

1 a 3.000 euro , 30% a carico della Regione;

, 30% a carico della Regione; 3.001 a 5.000 euro , 25% a carico della Regione;

, 25% a carico della Regione; superiore a 5.000 euro la quota a carico della Regione Lazio è prevista solo a valere su 5.000 euro, rimanendo esclusa la parte eccedente.

Bonus vacanze Lazio 2022: come fare domanda

Per fare domanda del bonus vacanze Lazio 2022 è necessario contattare le strutture e gli operatori elencati sul sito Visit Lazio, per prenotare soggiorni o pacchetti. Saranno poi le strutture a indicare le procedure da seguire.