Bonus investimenti nel Mezzogiorno, moduli e istruzioni per accedere

Domande al via per il Bonus Investimenti nel Mezzogiorno destinato al settore agricolo, pesca e acquacoltura. Scarica i moduli e le istruzioni per ottenere il credito di imposta.

Le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura a partire dal 17 ottobre 2024 possono inviare la comunicazione per fruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023.

Approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello e le istruzioni da scaricare qui.

Cos’è il Bonus investimenti agricoltura e a chi spetta

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 la possibilità di usufruire di un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 387400/2024 ha approvato il modello per presentare istanza e avere accesso ai fondi.

Il modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Come presentare istanza per il bonus Investimenti in agricoltura

Il modello compilato deve essere trasmesso per via telematica utilizzando il software denominato “CIMAGRICOLTURA23” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le domande possono essere inoltrate dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024. L’istanza può essere presentata dal diretto interessato oppure da un intermediario. Entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata.

La domanda che presenta errori può essere ripresentata con le correzioni necessarie. In questo caso se l’istanza è presentata nei termini e vi è lo scarto, gli errori possono essere corretti anche dopo il 18 novembre, a patto che la ritrasmissione avvenga nei 5 giorni solari successivi a tale termine.

Nell’istanza decono essere indicati:

dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;

e al credito d’imposta; i dati della struttura produttiva ;

; l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ;

; l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis ;

; l’elenco delle imprese facenti parte dell’impresa unica.

Il credito di imposta riconosciuto deve essere utilizzato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con il modello F24. Le istruzioni utilizzare i crediti di imposta sono rese note con apposita Risoluzione indicante anche la percentuale effettivamente fruibile per il Bonus Investimenti imprese agricole.

Ricordiamo che la percentuale dipende dalle istanze presentate e dalla disponibilità economica che per il 2024 è di 90 milioni di euro. I fondi possono essere utilizzati a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che rende nota la percentuale per determinare l’agevolazione fruibile.

