Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus gasolio, come fare domanda per il credito d’imposta

Patrizia Del Pidio

2 Settembre 2026 - 11:46

Bonus gasolio autotrasportatori 2026, come richiedere il credito d’imposta fino al 15 settembre. Requisiti, calcolo, importi e guida alla domanda ADM.

Bonus gasolio, come fare domanda per il credito d’imposta
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Le domande per il bonus gasolio per gli autotrasportatori possono essere presentate a partire dal 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre. Il credito di imposta riguarda le maggiori spese che gli autotrasportatori hanno sostenuto per gli acquisti compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026.

A renderlo noto un comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si comunica anche l’importo del credito di imposta spettante. Vediamo il beneficio riconosciuto e come presentare domanda.

A chi spetta il credito di imposta

Nel comunicato si legge che il credito di imposta è a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Possono accedere al beneficio le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano attività di trasporto merci o noleggio autobus con conducente, utilizzando veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il ristoro previsto per le imprese dell’autotrasporto è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026 per l’acquisto di gasolio.
Da considerare che l’aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.

Come fare domanda per il credito d’imposta?

La domanda, che può essere presentata dal 1° al 15 settembre 2026, prevede un’unica modalità di trasmissione attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il richiedente deve allegare alla domanda un file con le fatture che attestino la spesa sostenuta. Il File deve essere redatto nel formato .xls. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali Spid o Cie.

Una volta effettuato l’accesso, il soggetto deve registrare l’impresa in base all’anagrafica che propone la piattaforma inserendo tutti i dati richiesti.

Rimborso gasolio, come funziona?

Dopo il 15 settembre, a piattaforma chiusa, il Ministero eseguirà il calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario applicando la formula ufficiale e riparametrando gli importi in base alle risorse disponibili. Per effettuare il calcolo sarà utilizzata la formula:
0,70 [(totale colonna D del file fatture) - (totale litri acquistati nei 6 mesi) * 1,70087/1,22].

L’impresa deve essere in grado di indicare nell’istanza i litri di gasolio totali acquistati per ognuno dei sei mesi interessati per i veicoli adibiti a uso di terzi e di classe Euro V e VI ammessi al ristoro:

  • per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;
  • per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

Nella piattaforma, infatti, sono presenti 6 caselle (una per ogni mese) in cui è necessario inserire i litri di gasolio acquistati. Bisogna inoltre indicare le targhe dei veicoli ammessi al ristoro a disposizione dell’impresa nei periodi interessati.

Dopo la chiusura della piattaforma il Ministero provvederà a riparametrare gli importi al tetto dello stanziamento a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Credito d’imposta
# bonus economico
FT logo

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Selezionati per te

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso

Novità fiscali

Stangata nascosta nella riforma del Catasto, addio ai vani e mappatura dal basso
Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Novità fiscali

Stralcio e annullamento cartelle esattoriali, da cancellare 408 miliardi di debiti

Correlato

Iperammortamento 2026, al via la comunicazione degli investimenti

Bandi e finanziamenti

Iperammortamento 2026, al via la comunicazione degli investimenti