Bonus casa 30 mila euro: come funziona, a chi si rivolge e per dove

Nel corso degli anni sono state diverse le iniziative che permettevano di ottenere il bonus mensili o una tantum per l’acquisto, l’ammodernamento e l’investimento in uno dei tanti borghi italiani a rischio spopolamento. La notizia è la creazione di un nuovo bonus contro lo spopolamento dei comuni dell’Appennino. Si tratta di un bonus che mette a disposizione 5 milioni di euro per contributi a fondo perduto per l’acquisto di una casa. A chi tenterà la strada dell’acquisto, con l’obiettivo di ripopolare un comune montano, saranno disposti fino a 30.000€ di bonus.

Non è la prima volta che la regione Emilia-Romagna tenta un simile approccio è già nel 2020, a fronte di 2.300 domande presentate, erano state accettate 687 richieste. Dopo due anni la Regione tenta di ritrovare i restanti interessati all’acquisto di una casa in un comune a rischio spopolamento. Alcuni giorni fa la Regione Sardegna aveva presentato il suo programma, che metteva a disposizione 15.000€ per la ristrutturazione o l’acquisto di una casa nei Comuni dell’entroterra, oggi invece la notizia fa riferimento alle case in montagna. Ce n’è per tutti gusti.

Cerchiamo di capire come funziona il bonus casa da 30.000€, chi si rivolge e quali sono le zone catalogate come a rischio spopolamento inserite all’interno del bando.

Bonus casa, 30.000 € per evitare lo spopolamento: come funziona

Se avete intenzione di acquistare una casa e il vostro sogno è sempre stato quello di abitare in montagna, è bene tenere in considerazione il bando per la “casa in montagna”. Si tratta di un bando gestito dalla Regione Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione un fondo di 5 milioni di euro per contribuire all’acquisto di una casa in uno dei comuni a rischio spopolamento.

Chi può ottenere il bonus deve tenere conto di alcuni requisiti e richieste, tra cui abitare stabilmente per 5 anni nel comune. In seguito all’acquisto non sarà quindi possibile affittare o rivendere l’abitazione per un periodo di tempo piuttosto lungo. L’obiettivo dell’iniziativa infatti è ripopolare il Comune, non creare impresa.

In ogni caso il bonus non è da 30.000€ per tutti, in realtà si tratta di un bonus che permette di agevolare l’acquisto fino al 50% della spesa complessiva dell’immobile, per un massimo di 30.000€ e un minimo di 10.000€.

Bonus casa, 30.000 € per evitare lo spopolamento: a chi è rivolto

Il bonus “casa montagna” si rivolge a tutti coloro che vogliono abitare stabilmente in un comune di montagna, bisogna tenere in considerazione la difficoltà di un paese a rischio spopolamento. Il bando infatti tieni conto di alcuni bonus punteggi aggiuntivi per poter accedere. L’idea è quella di mettere a disposizione i 5 milioni a fondo perduto ai 121 comuni montani dell’Emilia-Romagna a rischio spopolamento. Il bonus però è utilizzabile soltanto per l’acquisto dell’immobile e non può essere richiesto insieme a bonus relativi alla ristrutturazione dell’immobile.

I limiti aggiuntivi sono di età e di Isee. Infatti il bando è rivolto a persone che abbiano massimo 40 anni, con il richiedente nato dopo il 1° gennaio 1982. Inoltre la richiesta è possibile se si è residenti nella Regione o se si lavora in maniera esclusiva o prevalente in Emilia-Romagna. Infine l’Isee familiare non deve superare i 50.000€ annui.

Una volta fatta richiesta, il bando permette di ottenere punti aggiuntivi a chi ha 1 o più figli conviventi, a chi ha meno di 30 anni e a chi ha già un’attività in un comune appenninico.

Inoltre nel calcolo complessivo del punteggio per l’acquisizione del bonus saranno presi in considerazione anche i comuni scelti. Infatti a seconda del tasso di decrescita demografica, vecchiaia e reddito, il punteggio aumenta. La graduatoria sarà disponibile per 12 mesi, dopo questo periodo le posizioni vengono annullate.