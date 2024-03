Bonus busta paga, fino a 1.200 euro in arrivo con la nuova Irpef

L’Irpef - l’imposta sul reddito delle persone fisiche - cambierà ancora nel 2025 a vantaggio delle buste paga dei lavoratori per i quali potrebbe essere in arrivo un nuovo bonus dopo quello di 260 euro (valore annuo massimo) riconosciuto nel 2024 ai redditi compresi tra i 15 mila e i 28 mila euro.

Ricordiamo che attualmente le aliquote Irpef sono tre:

per i redditi fino a 28 mila euro si applica una ritenuta del 23% ;

si applica una ritenuta del ; per i redditi superiori a 28 mila e fino a 50 mila euro la ritenuta è del 35% ;

la ritenuta è del ; infine, per la parte che supera i 50 mila euro si sale al 43%.

Nel 2025 si proverà a fare un ulteriore alleggerimento dell’imposta sul reddito coinvolgendo anche i ceti medio-alti. Ma per stessa ammissione da parte del vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, è difficile pensare a una semplificazione a 2 scaglioni, in quanto tenendo conto delle risorse a disposizione al massimo potrà esserci un taglio dell’imposta sul reddito per chi ha uno stipendio annuo di 55 mila euro.

A tal proposito, ci sono diverse ipotesi a riguardo, ognuna delle quali garantirebbe un diverso bonus in busta paga (e per una platea differente di lavoratori). Il tutto ricordando che in primis il governo dovrà stanziare le risorse per confermare l’aliquota del 23% (anziché del 25%) per lo scaglione tra i 15 mila e i 28 mila euro, al momento finanziata solamente per il 2024.

La prima ipotesi di riforma Irpef 2025

La prima ipotesi è quella meno costosa per lo Stato e prevede un innalzamento del secondo scaglione con la percentuale del 35% che verrebbe applicata per i redditi fino a 55 mila euro.

Di questo accorpamento ne gioverebbero quindi coloro che hanno un reddito superiore a 50 mila euro e non superiore a 55 mila, i quali nel 2024 sono tagliati fuori anche dai vantaggi dell’aliquota ridotta al 23% per il secondo scaglione.

Nel dettaglio, ai 260 euro risparmiati per la minore aliquota tra la parte di reddito compresa tra i 15 mila e i 28 mila euro, andrebbe aggiunto un ulteriore 8% in meno per la parte compresa tra i 50 e i 55 mila euro, quindi fino a un massimo di 400 euro. In totale, dunque, per loro ci sarebbe un bonus in busta paga di 660 euro annui.

La seconda ipotesi di riforma Irpef 2025

La seconda ipotesi, invece, prevede la riduzione anche dell’aliquota applicata per il secondo scaglione (tra i 28 mila e i 50 mila attualmente ma con il limite che appunto potrebbe essere esteso a 55 mila) che verrebbe portata dal 35% al 34%.

Di fatto, in tal caso ci sarebbe un risparmio di un ulteriore 1% (che si aggiunge al 2% già applicato per lo scaglione tra i 15 mila e i 28 mila euro) per la parte compresa tra i 28 mila e i 55 mila euro.

Ci sarebbe così un guadagno ulteriore rispetto al 2024 di 230 euro l’anno per uno stipendio di 50 mila euro, persino 670 euro (con l’aggiunta dei 260 euro risparmiati per la parte di reddito compresa tra i 15 mila e i 28 mila euro) per chi ne guadagna 55 mila euro.

La terza ipotesi di riforma Irpef 2025

Infine, la terza - e più costosa - ipotesi di riforma prevede che per il secondo scaglione l’aliquota verrebbe persino ridotta al 33%.

In tal caso il risparmio per chi ha un reddito annuo fino a 50 mila euro può arrivare a 440 euro, mentre per chi ne guadagna 55 mila euro si sale a 940 euro (1.200 euro complessivi considerando anche i 260 euro risparmiati tra i 15 mila e i 28 mila euro di reddito).

Bonus busta paga, fino a 1.200 euro in più nel 2025

Ricapitolando, ecco una tabella che riassume le tre ipotesi di riforma Irpef attese nel 2024:

Ipotesi Primo scaglione Aliquota primo scaglione Secondo scaglione Aliquota secondo scaglione Terzo scaglione Aliquota terzo scaglione N.1 Fino a 28 mila euro 23% Fino a 55 mila euro 35% Oltre 55 mila euro 43% N.2 Fino a 28 mila euro 23% Fino a 55 mila euro 34% Oltre 55 mila euro 43% N.3 Fino a 28 mila euro 23% Fino a 55 mila euro 33% Oltre 55 mila euro 43%

A tal proposito, vediamo quale sarebbero i vantaggi rispetto a quanto percepito nel 2024.

Stipendio Taglio Irpef 2024 (e confermato nel 2025) Aumento ulteriore 2025 (Prima ipotesi) Aumento ulteriore 2025 (Seconda ipotesi) Aumento ulteriore 2025 (Terza ipotesi) Fino a 15.000 euro --- --- --- --- 20.000 euro 100 euro --- --- --- 23.000 euro 160 euro --- --- --- 25.000 euro 200 euro --- --- --- 28.000 euro 260 euro --- --- --- 30.000 euro 260 euro --- 20 euro 40 euro 35 mila euro 260 euro --- 70 euro 140 euro 40 mila euro 260 euro --- 120 euro 240 euro 45 mila euro 260 euro --- 170 euro 340 euro 50 mila euro 260 euro --- 220 euro 440 euro 55 mila euro --- 660 euro 930 euro 1.200 euro

Di fatto, per ognuna delle tre ipotesi a godere del vantaggio maggiore sarebbero gli stipendi di importo compreso tra i 50 mila e i 55 mila euro, per i quali potrà esserci un incremento annuo rispetto al 2024 (quando sono stati tagliati fuori anche dal bonus 260 euro riconosciuto con la revisione del secondo scaglione) fino a 1.200 euro.

Ma anche per i redditi più bassi ne risulterebbe un buon vantaggio: considerando anche gli effetti della riforma già applicata nel 2024, complessivamente in 2 anni ne risulterebbe un guadagno annuo tra i 480 euro e i 700 euro (a seconda che l’aliquota del secondo scaglione venga ridotta al 34% o al 33%) per chi guadagna 50 mila euro, tra i 380 e i 500 euro per chi ne guadagna 40.000 euro e tra i 330 e i 400 euro per chi ne prende 35 mila euro.

Peggio andrà a chi guadagna fino a 28 mila euro, in quanto non dovrebbero essere contemplati nella nuova riforma.

Da capire anche cosa succederà ai redditi che superano 55 mila euro, ma la sensazione è che per loro non ci sarà alcun taglio dell’Irpef: come successo quest’anno per chi ne guadagna più di 50 mila, quindi, potrebbe esserci la revisione delle detrazioni per sterilizzare i vantaggi delle nuove aliquote.