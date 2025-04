Bonus assunzioni, ecco quali datori di lavoro perdono le agevolazioni

La beffa del bonus assunzioni giovani under 35 e donne: i datori di lavoro del Sud perdono gran parte delle agevolazioni riconosciute dal decreto Coesione (Decreto Legge 60 del 2024)

Il Decreto Legge Coesione, anche conosciuto come Decreto Legge Primo maggio, a quasi un anno dalla sua introduzione approda alla sottoscrizione dei decreti attuativi, ma la misura sembra essere ridotta rispetto alle iniziali previsioni.

Con un Comunicato del Ministero del lavoro del 14 aprile 2025 è stato confermato il bonus assunzioni giovani e donne del Decreto Legge 60 del 2024, ma lo sgravio prende il via dal 31 gennaio 2025 e non dal 1° settembre 2024 per i datori di lavoro già svantaggiati.

Ecco perché molti datori di lavoro perdono gran parte delle agevolazioni previste dal Bonus assunzioni.

Bonus assunzioni, il pasticcio per i datori di lavoro del Sud

Si ricorda brevemente che il Bonus assunzioni under 35 e donne prevede agevolazioni per le imprese che assumono giovani di età inferiore a 35 anni (articolo 22 Decreto Legge 60 del 2024) e donne (articolo 23).

Le agevolazioni consistono nell’esonero contributivo fino al 100% nel limite massimo di 500 euro mensili e per 2 anni, per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) di giovani sotto i 35 anni d’età e mai impiegati a tempo indeterminato e donne. Limite che sale a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno ( ZES Unica). Proprio per le assunzioni nelle Regioni Zes Unica arriva il pasticcio.

Come anticipato nell’articolo “Bonus assunzioni under 35, che fine ha fatto” c’è stato un disguido normativo perché il decreto Coesione prevede all’articolo 22 uno sgravio contributivo per le imprese che assumono a partire a partire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La misura è stata poi sottoposta al vaglio dell’Unione europea e in seguito è stato pubblicato il decreto attuativo che appunto prevedeva lo sgravio a partire dal 31 gennaio 2025 data in cui è arrivata l’autorizzazione Ue per la maggiorazione dello sgravio prevista per le regioni della ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Il tutto ha generato panico nelle imprese che avevano assunto da settembre ritenendo di poter accedere all’agevolazione e che, invece, si sono trovate escluse. A pochi giorni dalla pubblicazione, il decreto attuativo sparisce dal sito del Ministero. Fino a ieri 14 aprile.

Purtroppo però da quanto si evince effettivamente la misura del Bonus assunzione under 35 e donne prende il via a partire dal 31 gennaio 2025 per le assunzioni nel Mezzogiorno.