Bonus 3.000 euro ai lavoratori autonomi danneggiati dall’alluvione, a chi spetta?

Il Governo Meloni con il cosiddetto Decreto Alluvioni, tra le altre misure ha anche stanziato anche 298 milioni di euro per una indennità una tantum da corrispondere a collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi con partita Iva che si sono trovati nella condizione di interrompere la propria attività a causa a causa dell’alluvione.

Si tratta di una indennità una tantum che spetta solo e soltanto a coloro che operano in Emilia Romagna in una delle zone colpite dall’emergenza che li ha costretti, in qualche modo, a fermare la propria attività produttiva.

Il Bonus 3.000 euro, cosa ne pensa Giorgia Meloni?

La premier, a margine di una riunione ci ha tenuto ha chiarire che

“Noi stamattina abbiamo approvato due provvedimenti che riguardano questa materia: un’ordinanza di Protezione Civile che estende lo stato d’emergenza a tutti i Comuni che sono stati colpiti dalla seconda ondata dell’alluvione e che non erano già previsti nella prima, con riserva di estendere lo stato d’emergenza una volta che sarà completata l’istruttoria anche ai Comuni che sono stati colpiti nelle Marche e in Toscana, che però necessitano di un altro percorso e un decreto legge con i primi interventi che consideriamo urgenti”.

Bonus una tantum, solo per determinate categorie

Il bonus una tantum, così come annunciato dalla premier, è destinato solo ad alcune categorie di lavoratori e nello specifico a:

collaboratori coordinati e continuativi;

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

autonomi, anche se titolari di attività di impresa, e professionisti.

Il perimetro territoriale di applicazione ancora non è chiaro: anche se ancora non è possibile stabilire quello che sarà il perimetro di applicazione del beneficio perché i territori interessati saranno individuati sono dal testo ufficiale del decreto.

Quali sono i requisiti per avere diritto al bonus 3.000 euro?

In base a quanto già trapelato i professionisti, gli autonomi e i collaboratori per avere diritto all’una tantum dovranno aver sospeso la propria attività. Inoltre è richiesto:

che siano iscritti a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;

che la sospensione dell’attività sia legata all’alluvione;

che lo svolgimento dell’attività sia in via esclusiva (o in via prevalente).

Fino ad ora non si è parlato di nessun limite di reddito che permetta l’accesso al bonus in questione e l’indennità, come prevedibile, sarà erogata dall’Inps anche se per i dettagli operativi sarà necessario attendere il testo definitivo del decreto approvato ieri, 23 maggio. E ovviamente le istruzioni operative.