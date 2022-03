BMW Motorrad GS Academy 2022: corsi, calendario e costi

BMW Motorrad GS Academy ritorna nel 2022 con una formula inedita. Al fine di migliorare l’esperienza di guida in fuoristrada, il corso di guida del marchio dell’Elica è stato rivisto, dai precorsi in off-road ai paesaggi, tutto cambia.

BMW Motorrad GS Academy propone per il 2022 un calendario fitto di appuntamenti.

Un approccio personalizzato in base all’esperienza di guida dei partecipanti, l’obiettivo è affrontare con sicurezza ogni situazione, dalla guida su strada bianca alla pura esperienza in fuoristrada, il tutto sempre in sella alla possente GS.

Dal singolo corso di guida a un agglomerato di esperienze, il GS Academy si propone come un vero e proprio ateneo del fuoristrada.

BMW Motorrad GS Academy 2022: non solo corsi in fuoristrada

La vera novità di quest’anno è l’introduzione di cinque esperienze di guida:

Welcome Rider : si rivolge a neofiti della moto, a coloro che sono alla loro prima esperienza;

: si rivolge a neofiti della moto, a coloro che sono alla loro prima esperienza; GS Training : è dedicato a chi vuole imparare a guidare e ad affrontare l’off-road partendo dalle basi;

: è dedicato a chi vuole imparare a guidare e ad affrontare l’off-road partendo dalle basi; GS For You : un corso di guida realizzato su misura;

: un corso di guida realizzato su misura; GS Experience : un viaggio all’insegna dell’avventura;

: un viaggio all’insegna dell’avventura; GS Adventouring: per il motociclista che vuole partecipare ai più famosi ed emozionanti eventi in fuoristrada organizzati in Italia.

Durante il GS Academy sarà schierata l’intera gamma GS, dalla G 310 GS alla R 1250 GS. Anche chi non ha la patente può partecipare al corso di guida.

La location base “GS Farm” è situata tra le colline piacentine nei pressi di Tavernago.

BMW Motorrad GS Academy - Costi

Welcome Rider

Corso: teoria, introduzione, esercizi di guida

Numero massimo partecipanti: 5;

Durata del corso: mezza giornata;

Location: Tavernago (PC) o concessionaria BMW Motorrad aderente;

Moto utilizzate: BMW G 310 GS

Costo: 190€

GS Training - GS Training EVO

Corso: teoria, introduzione sistemi di bordo, esercizi di guida (campo scuola base e GS Academy), free ride;

Numero massimo partecipanti: 10;

Livello: nessuna o poca esperienza in fuoristrada;

Durata del corso: una giornata - una giornata e mezza (GS Training Evo);

Location: Tavernago (PC), Val Tidone, Val Trebbia, Val Lauretta;

Moto utilizzate: R 1250 GS, F 850 GS, G 310 GS;

Costo: 460€ GS Training - 790€ GS Training EVO.

GS For You

Corso: teoria, introduzione sistemi di bordo, ripasso tecniche base di guida in off-road, test di livello, percorsi free selezionati in base alle capacità dei partecipanti;

Numero massimo partecipanti: da 1 a 5;

Livello: dal principiante all’esperto dell’off-road;

Durata del corso: una giornata;

Location: Tavernago (PC), valli piacentine;

Moto utilizzate: R 1250 GS, F 850 GS, G 310 GS o moto propria BMW GS;

Costo: singolo partecipante 550€ - da 2 a 5 partecipanti 550€ - Con moto propria 150€.

leggi anche BMW Group: vendite record nel 2021

GS Experience

Corso: briefing di partenza, setting moto, viaggio, rientro e debriefing;

Numero massimo partecipanti: 10;

Livello: intermedio, richiesta esperienza passata nella guida in fuoristrada;

Durata del corso: 2/3 giorni;

Location: percorsi in off-road con difficoltà media, strade extra-urbane, carraie, strade militari;

Moto utilizzate: R 1250 GS, F 850 GS, G 310 GS, con moto propria se BMW GS con pneumatici on-off;

Costo: contattare il team Blue Bike Camp.

Calendario:

7-8 maggio 2022, Piacenza – Sestri Levante

4-5 giugno 2022, Piacenza – Massa Carrara

2-3 luglio 2022, Tour Monte Grappa

5-7 agosto 2022, Tour Gran Sasso

10-11 settembre 2022, Tour Alpi Occidentali

3-4 novembre 2022, Tour Sardegna

5-6 novembre 2022, Tour Sardegna

GS Adventuring

Moto utilizzate: moto propria BMW GS con pneumatici on-off;

Numero massimo partecipanti: 6;

Costo: a partire da 200€ con servizio di assistenza;

Calendario: