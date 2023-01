BMW presenta al CES 2023 la nuova i Vision Dee

BMW i Vision Dee è un’auto elettrica originale che anticipa il futuro linguaggio stilistico del Marchio di Monaco di Baviera. Presentata al Consumer Electronics Show di Las Vegas, la futuristica berlina di medie dimensioni, porta al debutto uno stile e un design essenziale.

Il nome “Dee”, acronimo di Digital Emotional Experience la dice lunga sul futuro in casa BMW, l’obiettivo è quello di commercializzare veicoli in grado di creare un legame ancora più forte tra le persone e le loro auto, un orizzonte temporale che supera i classici sistemi di assistenza alla guida presenti sulle vetture attuali, così come i tradizionali comandi vocali.

La i Vision Dee è dotata di un head-up display che si essenza per tutta la larghezza del parabrezza, un’anteprima che sarà disponibile sui modelli BMW di prossima generazione.

«Con la BMW i Vision Dee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l’auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell’esperienza virtuale con il vero piacere di guidare», ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. «Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l’enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti».

BMW i Vision Dee

BMW ha una lunga esperienza con l’head-up display, una tecnologia che ha perfezionato negli ultimi due decenni e che ora propone sulla i Vision Dee in una versione ulteriormente evoluta, che rende possibile la proiezione delle informazioni per l’intera larghezza del parabrezza, una novità che dimostra l’enorme potenziale di questo sistema di proiezione e che in futuro potrà essere utilizzato anche per funzioni operative.

La nuova versione dell’Head-Up display debutterà sulla NEUE KLASSE a partire dal 2025.

Tecnologia E INK a colori

Una nuova versione che rappresenta una evoluzione di quanto già visto sulla BMW iX Flow Featuring E INK al CES 2022, il SUV tedesco era in grado di alternare semplicemente il colore bianco della carrozzeria a quello nero, sulla i Vision Dee l’intero corpo macchina è capace di variare tonalità fino a 32 colori.

La superficie della carrozzeria della BMW i Vision Dee è stata suddivisa in 240 segmenti E INK ognuno dei quali è controllato individualmente, il processo di taglio laser che ha permesso la realizzazione delle pellicole è stato sviluppato in collaborazione con la E INK, mentre gli ingegneri interni del BMW Group si sono occupati della programmazione delle animazioni, per una personalizzazione unica.

Un design essenziale

BMW i Vision Dee

La i Vison Dee ha uno stile volutamente semplificato, il fine è quello di concentrare l’attenzione sul suo bagaglio tecnologico, una berlina tre volumi che rappresenta una anticipazione di ciò che il brand BMW presenterà nei prossimi anni, dal punto di vista stilistico.

Immancabile, nonostante tutto, la griglia a doppio rene, i classici fari circolare e il gomito di Hofmeister, elementi questi che rappresentano i caratteri tipici BMW e che sono stati ridisegnati, come passaggio dall’analogico al digitale. Nell’abitacolo spicca il design non convenzionale del volante, con la sua razza verticale centrale, ampio l’utilizzo di materiali e comandi essenziali, la digitalizzazione implica semplicità.

«Con la BMW i Vision Dee, dimostriamo come l’auto possa essere perfettamente integrata nella vostra vita digitale e diventare un compagno fidato. Il veicolo stesso diventa il vostro portale verso il mondo digitale, con il guidatore sempre al comando», ha dichiarato Adrian van Hooydonk, responsabile del BMW Group Design. «Implementata nel modo giusto, la tecnologia creerà esperienze utili, vi renderà guidatori migliori e semplicemente avvicinerà gli esseri umani e le macchine».