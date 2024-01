Bastian Muller Pettenpohl, chi è, quanto guadagna e patrimonio dell’imprenditore fidanzato con Ilary Blasi

La vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha tenuto banco per parecchio tempo nel mondo del gossip nostrano. Nulla lasciava presagire che una delle coppie più famose e all’apparenza innamorate, potesse lasciarsi dopo quasi 20 anni di matrimonio e 3 figli.

Da quella separazione ne è nata una lunga battaglia legale a colpi di accuse reciproche e ripicche, come la famosa vicenda dei rolex spariti o delle borse nascoste.

Per Ilary il periodo è molto florido da un punto di vista professionale. Accantonata per un attimo la televisione, al momento Ilary è tornata sul suo matrimonio concluso con l’ex capitano della Roma svelando aneddoti sui motivi della rottura. Prima un documentario andato in onda su Netflix chiamato "Unica" che è stato tra i più visti della piattaforma in Italia per diversi giorni. Ora la pubblicazione di un libro dal titolo «Che stupida» dove racconta aneddoti sulla rottura con Francesco Totti.

Anche da un punto di vista sentimentale si può dire che le cose vanno per il verso giusto. Dopo l’addio a Totti (fidanzato da mesi ormai anche pubblicamente con Noemi Bocchi, ndr), Ilary sta vivendo la sua storia d’amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco sconosciuto in Italia prima del pettegolezzo tra lei e la Blasi. Conosciamo meglio Bastian: ecco chi è e quanto guadagna.

Chi è Bastian Muller Pettenpohl

Diventato improvvisamente una figura di grande risonanza in Italia grazie al suo fidanzamento con Ilary Blasi, Bastian è un imprenditore tedesco di 36 anni, ricopre la carica di manager dell’azienda di famiglia Pettenphol dal 2018. Fondata nel lontano 1874 e con sede a Wachtersbach, situata a 50 chilometri da Francoforte, la Pettenphol rappresenta una realtà di famiglia nella quale Bastian è coinvolto fin dal 2006.

La sua importanza si è ulteriormente consolidata nel 2018, quando è entrato a far parte del consiglio di amministrazione, assumendo un ruolo chiave come rappresentante dell’azienda di fronte agli stakeholder. Tra le sue responsabilità principali, figura l’analisi dei rischi e dei costi, rivestendo un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione.

La Pettenphol opera sia in Germania che a livello globale, focalizzandosi sulla perforazione di pozzi destinati all’approvvigionamento di acqua potabile, industriale e minerale, nonché per il drenaggio delle acque. La gamma di servizi offerti include anche perforazioni profonde fino a 1.000 metri.

L’azienda è a conduzione familiare e fatturerebbe circa 2 milioni di euro all’anno con all’attivo 15 dipendenti. Come svelato dal settimanale Oggi, il sindaco della città dove vive la famiglia Pettenpohl ha svelato però che ormai della famiglia è rimasto il blasone ma a livello economico non è più quella di una volta.

Insomma la famiglia sembrerebbe non essere più benestante come un tempo. Per questo Bastian si è rimboccato le maniche e ad oggi il suo impegno non si limiterebbe esclusivamente all’azienda di famiglia. Secondo alcune fonti, insieme a un partner gestisce anche un’azienda con sede a Wachtersbach, attiva nel settore del marketing e della pubblicità digitale. Inoltre, nel 2015 è entrato in società con un amico per la riapertura dell’Hotel Lorösch di Bad Orb.

Quanto guadagna Bastian Muller Pettenpohl

Avere una stima precisa di quanto guadagna Bastian e di quale sia il suo patrimonio non è possibile. Secondo il settimanale Oggi l’azienda di famiglia avrebbe debiti per 1,5 milioni di euro. Nel 2021 ha fatto 500mila euro di utili e in cassa avrebbe poca liquidità, soltanto 60mila euro.

I dati aggiornati sull’andamento dell’azienda non sono ancora pubblici, ma di certo a vedere i posti con cui è stato con Ilary, il suo patrimonio gli consente di condurre una vita abbastanza agiata.