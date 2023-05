Ballottaggi elezioni amministrative, la diretta live: seggi aperti, in Sicilia si vota per il primo turno

Ballottaggi elezioni amministrative 2023: si sono aperti alle ore 07:00 di oggi domenica 28 maggio i seggi per l’ultimo atto delle comunali, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23:00. Come accaduto due settimane fa in occasione del primo turno, le urne torneranno ad aprirsi anche domani lunedì 29 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

In contemporanea si sta votando anche per il primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia e in Sardegna, con il voto nelle due isole che osserverà i medesimi orari di quello a livello nazionale. Per tutti lo scrutinio inizierà alle ore 15:00 di domani.

In totale sono sette i comuni capoluogo interessati da questo ballottaggio, mentre sono quattro quelli chiamati a eleggere il nuovo sindaco in Sicilia dove, in totale, saranno quasi 1,4 milioni i cittadini chiamati a esprimersi per il primo turno.

Cliccando sul nome della città sarà possibile visualizzare l’apposita guida specifica con tutti risultati aggiornati in tempo reale.

Ancona - ballottaggio

- ballottaggio Brindisi ballottaggio

ballottaggio Catania - primo turno

- primo turno Massa - ballottaggio

- ballottaggio Pisa - ballottaggio

- ballottaggio Ragusa - primo turno

- primo turno Siena - ballottaggio

- ballottaggio Siracusa - primo turno

- primo turno Terni - ballottaggio

- ballottaggio Trapani - primo turno

- primo turno Vicenza - ballottaggio

Tra i comuni non capoluogo di provincia, le altre principali città interessate dai ballottaggi o dal primo turno sono Altamura, Bisceglie, Acireale, Licata e Torre del Greco.

Qui di seguito sarà possibile seguire la diretta live delle elezioni amministrative 2023, con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale sui ballottaggi e sul primo turno in Sicilia e in Sardegna.

Ballottaggi elezioni amministrative 2023: la diretta live

07:29 Terremoto a Catania Poco prima dell’apertura dei seggi, un terremoto di magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è stato registrato alle 6.44 di domenica mattina nella zona di Catania, dove si vota per il primo turno. Resta da capire ora se il sismo andrà a influire sullo svolgimento delle operazioni di voto.

7:24 Come si vota? Le schede del ballottaggio presentano nome e cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro degli appositi rettangoli, sotto i quali sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Come spiegato dal Viminale per esprimere correttamente il proprio voto, basterà tracciare un segno sul nome del candidato prescelto.

07:00 Urne aperte, via ai ballottaggi e al primo turno in Sicilia e in Sardegna Si sono aperti regolarmente in tutta Italia alle ore 07:00 di questa mattina i seggi per i ballottaggi e per il primo turno in Sicilia e in Sardegna. Si potrà votare entro le ore 23:00 di oggi e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00