Azouz Marzouk, che fine ha fatto e cosa fa oggi il vedovo della Strage di Erba

La Strage di Erba è stato uno dei casi di cronaca nera più seguiti in Italia. L’omicidio di tre persone e un bambino di soli 2 anni, tutti accoltellati alla gola, scosse profondamente il paese. Oggi a distanza di diversi anni dalla strage e dalla verità processuale che ha condannato all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, la vicenda della Strage di Erba è tornata alla ribalta grazie anche all’enorme lavoro di inchiesta sopratutto del programma Le Iene che ha mostrato diverse incongruenze nell’indagine e diversi motivi che provano come a commettere quella strage probabilmente non sono stati i Romano.

Se così fosse saremmo davanti al più grave errore giudiziario della storia italiana che vede due persone condannati al carcere a vita e che sono dietro le sbarre da 16 anni. Sulla base di nuove prove che scagionerebbero i coniugi, gli avvocati Fabio Schenbri e Luisa Bordeaux, hanno chiesto la revisione del processo. Si è in attesa della decisione del Tribunale. Rosa e Olindo si professano innocenti da anni nonostante confessarono il delitto salvo poi ritrattare poco dopo.

In questa triste vicenda c’è un personaggio controverso sui cui si sono concentrati inizialmente i sospetti della strage, salvo poi venire scagionato grazie al suo alibi di ferro. Si tratta di Azouz Marzouk, cittadino tunisino marito di Raffaella Castagna e papà del piccolo Youssef, entrambi morti nella strage. Le altre due vittime sono Paola Galli, mamma di Raffaella e Valeria Cherubini, sua vicina di casa. Ferito gravemente ma sopravvissuto alla strage Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini. Sarà lui poi a testimoniare contro i coniugi Romano ammettendo di aver riconosciuto Olindo come colui che l’ha aggredito. Azouz Marzouk oggi vive all’estero e si è creato una nuova famiglia.

Azouz Marzouk: ecco cosa fa oggi

Azouz Marzouk è un personaggio centrale in questa strage. Prima degli omicidi aveva avuto diversi problemi con la giustizia finendo in carcere per reati legati allo spaccio di droga in quella zona in provincia di Como. Il giorno della strage è irreperibile perché si trova in Tunisia. Inizialmente accusato di essere l’autore, verrà presto scagionato da ogni accusa perché trovandosi all’estero aveva un alibi di ferro.

Tra gli innocentisti di Rosa e Olindo sono in molti a credere che la strage sia avvenuta negli ambienti dello spaccio di droga, probabilmente una sorta di vendetta trasversale tra due bande rivali. Diversi testimoni hanno dichiarato che nella casa di Raffaella e Azouz c’era uno strano via vai.

Azouz per quei reati legati allo mondo della droga è stato espulso dall’Italia. Nel nostro paese ha avuto ancora strascichi giudiziari, come la condanna a due anni e sei mesi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Giuseppe e Pietro Castagna, fratelli della moglie morta. In più Azouz deve anche risarcirli con 35mila euro ciascuno.

La condanna è avvenuta per delle dichiarazioni che Azouz rese ad una testata online in cui chiedeva di indagare sulla famiglia Castagna. Azouz nel 2009 si è anche risposato con Michela Lovo, ragazza conosciuta sei mesi prima sul posto di lavoro in un supermercato. Il matrimonio fu celebrato in Tunisia. Oggi a quanto pare la coppia ha tre figli e gestisce un minimarket nella città di Zaghouan. Quindi hanno deciso di proseguire con il loro lavoro vivendo in Tunisia. Anche perché Azouz non può ancora mettere piede nel nostro paese.