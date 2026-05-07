Azioni TIM, perdite raddoppiate mentre il debito scende. Il mercato sta ignorando qualcosa?

TIM ha appena chiuso il primo trimestre 2026 con una perdita netta di €292 milioni, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. Eppure, nello stesso comunicato, l’azienda celebra la riduzione del debito sceso a €7,3 miliardi. Ricavi in crescita, debito in calo, ma perdite in esplosione. Come è possibile? E soprattutto: quale dei due numeri dovrebbe davvero interessarti se hai TIM in portafoglio o stai valutando l’ingresso sul titolo?

Il dato che potrebbe destare maggiore attenzione è la perdita netta: €292 milioni contro i €124 milioni del primo trimestre 2025. Un peggioramento netto. Qui non parliamo di un semplice aggiustamento marginale. Stiamo parlando di un rosso che raddoppia mentre i ricavi crescono dell’1,4% a €3,3 miliardi. Già questo dovrebbe far riflettere.

Ma andiamo oltre i titoli di giornale. I ricavi da servizi, quelli che contano davvero perché escludono le vendite hardware una tantum, crescono del 2,3%. Se poi si elimina la componente legata agli operatori virtuali (MVNO), si scopre che la crescita organica dei servizi sarebbe addirittura al 4,1%. Numeri che, presi da soli, sembrerebbero solidi. [...]