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Azioni TIM, perdite raddoppiate mentre il debito scende. Il mercato sta ignorando qualcosa?

Tommaso Scarpellini

7 Maggio 2026 - 10:59

TIM chiude il trimestre con perdite raddoppiate ma debito ai minimi. Ricavi in crescita, margini in calo. Un controsenso che il mercato non ha ancora prezzato del tutto.

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TIM ha appena chiuso il primo trimestre 2026 con una perdita netta di €292 milioni, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. Eppure, nello stesso comunicato, l’azienda celebra la riduzione del debito sceso a €7,3 miliardi. Ricavi in crescita, debito in calo, ma perdite in esplosione. Come è possibile? E soprattutto: quale dei due numeri dovrebbe davvero interessarti se hai TIM in portafoglio o stai valutando l’ingresso sul titolo?

Il dato che potrebbe destare maggiore attenzione è la perdita netta: €292 milioni contro i €124 milioni del primo trimestre 2025. Un peggioramento netto. Qui non parliamo di un semplice aggiustamento marginale. Stiamo parlando di un rosso che raddoppia mentre i ricavi crescono dell’1,4% a €3,3 miliardi. Già questo dovrebbe far riflettere.

Ma andiamo oltre i titoli di giornale. I ricavi da servizi, quelli che contano davvero perché escludono le vendite hardware una tantum, crescono del 2,3%. Se poi si elimina la componente legata agli operatori virtuali (MVNO), si scopre che la crescita organica dei servizi sarebbe addirittura al 4,1%. Numeri che, presi da soli, sembrerebbero solidi. [...]

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