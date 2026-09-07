Azioni Lottomatica, nuovo sprint a Piazza Affari dopo grande tonfo. L’annuncio a sorpresa

Azioni Lottomatica in grande spolvero a Piazza Affari, dove balzano di oltre il 5%, oltre quota 25,5 euro, scattando in cima al listino principale Ftse Mib, dopo il grande tonfo di mercoledì scorso, scatenato dalla reazione degli investitori all’annuncio dell’acquisizione della spagnola Cirsa.

Oggi, lunedì 7 settembre 2026, la comunicazione a sorpresa della holding, primo operatore italiano del mercato del gioco, che ha annunciato che prevede di poter riportare, “entro il terzo anno dal closing dell’operazione, un EBITDA online incrementale a regime compreso tra circa Euro 200 milioni ed Euro 300 milioni ”.

L’annuncio è a sorpresa in quanto l’azienda ha precisato che “tale importo non è incluso nelle sinergie precedentemente annunciate nell’ambito dell’operazione”.

Nell’aggiornare la comunità finanziaria sul deal di Cirsa,m Lottomatica ha precisato di avere risposto oggi “al notevole interesse manifestato negli ultimi giorni da investitori e analisti”, fornendo “ulteriori informazioni e documentazione a supporto in riferimento al mercato spagnolo e agli altri mercati del Resto del Mondo (RoW).

Lottomatica ha indicato “una concreta opportunità di fare leva sulla propria tecnologia, sulle capacità di prodotto e sulla comprovata esperienza omnichannel, congiuntamente alla rete distributiva, alla base clienti e alla presenza di Cirsa nei mercati locali ad alta crescita, per generare una significativa crescita del business online della Combined Company”, come si legge nella nota.

Prosegue così il rally del titolo, che conferma l’ottimismo manifestato da diversi analisti.

Nuovo rally azioni Lottomatica, la ripresa delle azioni dà ragione alla fiducia del CEO Angelozzi

Il recupero delle azioni Lottomatica dà ragione a quanto riferito la scorsa settimana dal CEO Guglielmo Angelozzi che, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, aveva commentato il crollo dei titoli definendo il sell off “ una questione prevalentemente tecnica come si è visto molte volte in questo tipo di operazioni”.

Angelozzi aveva spiegato che, “siccome il deal è basato interamente su uno scambio di azioni, gli arbitraggisti si assicurano il premio vendendo allo scoperto i titoli della società acquirente e acquistando quelli della società target secondo un rapporto prestabilito (e quindi garantisce lo spread tra i prezzi di negoziazione correnti e il valore finale dell’operazione)”.

In evidenza anche la view degli analisti, che intravedono il potenziale di un forte recupero per il titolo del gruppo italiano quotato sul Ftse Mib.

Equita aveva definito subito il tonfo di mercato “una reazione eccessivamente negativa”

Così, in particolare, Equita SIM:

“La reazione del mercato ieri a nostro avviso è poco ragionevole: implica infatti una market cap combined post deal e riaggiungendo il dividendo pagato agli azionisti Cirsa praticamente uguale a quella delle due aziende pre-deal. Implica che il mercato non sta praticamente scontando alcun valore delle sinergie di costo generabili dal gruppo, che a nostro avviso sono credibili, solitamente prudenziali e che possono valere oltre € 600 milioni (a 6,5 volte al netto dei costi di integrazione). Una reazione più fair assumendo il solo valore delle sinergie di costo sarebbe stata quindi di un titolo LTMC circa flat e Cirsa +30%. A questo si aggiunge un valore non incluso al momento nelle sinergie relativo alla capacità del gruppo combined di accelerare la crescita di Cirsa nel mercato spagnolo. Data la penetrazione ancora

bassa dell’online nel mercato spagnolo (intorno al 25%) e la frammentazione del mercato (primo operatore Bet365 con c25%, altri 5-6 player inclusa Cirsa con quote nel range 5%/10%, oltre 30% controllato da player più piccoli) anche questa ipotesi ci sembra molto prudenziale”.

Equita, che sulle azioni Lottomatica ha una visione positiva con target € 31, aveva parlato di “una reazione eccessivamente negativa” di ieri che aveva creato “un’opportunità”.