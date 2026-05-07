Tonfo per le azioni Campari dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre del 2026, avvenuta nella serata di ieri.

Il titolo Campari si conferma il peggiore dell’indice Ftse Mib di Piazza Affari.

Snobbate del tutto le dichiarazioni dell’amministratore delegato Simon Hunt.

In evidenza il calo delle vendite, che si sono attestate nel primo trimestre del 2026 a €643 milioni, in ribasso del -3,4%, riflettendo la crescita organica del +2,9%, l’effetto perimetro del -2,2%, guidato dalla cessione di Cinzano, e l’effetto cambio del -4,1%, principalmente attribuibile al dollaro statunitense e del dollaro giamaicano. Il consensus degli analisti aveva inoltre stimato un valore delle vendite superiore a quello riportato, attorno a 651 milioni di euro.

Proprio la notizia relativa alla flessione delle vendite mette KO le azioni Campari che, all’inizio della giornata di contrattazioni a Piazza Affari, non sono riuscite a fare prezzo, segnando un calo teorico dell’8%, per poi aprire e accelerare al ribasso, crollando di più del 10%.

Così il CEO Simon Hunt ha commentato la trimestrale:

“Abbiamo iniziato il 2026 con una performance solida nel trimestre più contenuto, grazie all’implementazione della strategia focalizzata su un minor numero di iniziative, ma di maggiore impatto strategico. Nonostante il contesto operativo sfidante, abbiamo aumentato quote di mercato in quasi tutti i nostri principali mercati a livello globale, in particolare sui brand prioritari. Allo stesso tempo, i nostri investimenti nei brand e nella pipeline di innovazione stanno progredendo positivamente in vista del picco stagionale. Questo solido avvio ci consente di confermare la nostra guidance per il 2026”.

Campari ha dunque confermato la guidance per il 2026, ma a Piazza Affari non è bastato.

Ignorato anche quanto emerso dai conti, ovvero che il colosso degli aperitivi “ ha continuato a sovraperformare in modo significativo il settore e ad aumentare le quote di mercato, in termini di sell-out, in particolare nel canale strategico on-premise”.

Il gruppo ha aggiunto che “la performance del primo trimestre, il più contenuto dell’anno, è stata supportata da un’accelerazione delle attivazioni dei brand focalizzate sulla destagionalizzazione e sull’espansione geografica”.

Alle azioni non basta neanche la comunicazione relativa ai dividendi, ovvero la decisione del gruppo di “aumentare la remunerazione degli azionisti attraverso un maggiore contributo dei dividendi, facendo leva sulla sostenuta generazione di cassa e sulla strategia di riduzione accelerata della leva finanziaria ”.