Assunzioni Mondo Convenienza per lavorare nei negozi: come candidarsi e requisiti

Mondo Convenienza è un’azienda italiana attiva sin dal 1985 nel settore della vendita di arredi e complementi per la casa. Dopo il primo punto vendita aperto a Civitavecchia nel Lazio, oggi vanta 46 sedi ubicate in tutta Italia affiancati da 41 hub per la logistica per un totale di 3.800 dipendenti. Si tratta di un’azienda solida, in crescita che in vista del nuovo anno ha previsto l’inserimento di nuove figure all’interno dei propri store.

In particolare sono aperte le selezioni per 180 addetti alla vendita da inserire in 11 negozi ubicati principalmente nel Nord Italia. Si tratta di una buona opportunità soprattutto per i giovani visto che l’azienda presta particolare attenzione all’occupazione giovanile e a dirlo sono anche i numeri con oltre il 70% degli assunti che ha un età inferiore a 35 anni. Vediamo requisiti e come fare domanda.

Assunzioni Mondo Convenienza 180 addetti alla vendita: sedi

Mondo Convenienza tramite un comunicato ha dato notizia di aver avviato una campagna di recruiting per 180 addetti alla vendita da destinare in 11 centri. In particolare le risorse saranno così ripartite:

Piemonte – Settimo Torinese (16 posti), Moncalieri (15 posti);

Lombardia – San Giuliano Milanese (16 posti), Brescia (17 posti), Rescaldina (14 posti);

Lissone (19 posti), Como (3 posti), Trezzano S.N. (27 posti);

Veneto – Verona (22 posti), Mestre (9 posti);

Emilia Romagna – Bologna (21 posti).

Gli addetti alla vendita dovranno occuparsi di:

Accogliere e supportare i clienti nell’individuazione della giusta soluzione d’arredo;

Realizzare grazie al software 3CAD, la progettazione dell’ambiente desiderato;

Proporre al cliente i servizi adeguati agevolandolo nella fase finale della shopping experience tramite il pagamento e/o il finanziamento;

Collaborare con tutto il team, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati

Assicurarsi che lo spazio espositivo, sia costantemente ordinato ed organizzato, garantendo gli standard aziendali.

Il percorso di inserimento in azienda prevedrà prima un periodo di formazione full time retribuito dalla durata di circa 6 settimane. Il percorso articolato in più fasi permetterà ai candidati di apprendere come progettare gli ambienti da arredare offrendo ai clienti varie soluzioni e servizi su misura. Dopo il periodo di formazione sarà offerto un contratto di somministrazione part time 24 ore.

Requisiti e come fare domanda

Il candidato ideale ricercato dovrà avere un diploma o laurea ed un’esperienza pregressa nella vendita assistita. Come scritto nella pagina della posizione aperta costituirà titolo di preferenza la conoscenza dei software di progettazione. Poi completeranno il profilo la «capacità di ascolto e organizzative, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico» - si legge.

Per candidarsi basta visitare il sito del gruppo mondoconvenienzagroup.com e visitare la sezione Lavora con noi. A quel punto recarsi tra le posizioni aperte e candidarsi per quella desiderata. Oltre a cercare addetti alle vendita, Mondo Convenienza è alla ricerca costante anche di altre figure come consulenti d’arredo, addetti rilevamento misure, addetti alla logistica. Tutte le posizioni vengono costantemente aggiornate quindi se si ha intenzione di lavorare presso la famosa azienda il consiglio è di tenere monitorata la pagina alla ricerca di nuove opportunità.