Assunzioni Mondo Convenienza, 500 opportunità di lavoro per venditori: come candidarsi e dove

Mondo Convenienza è una delle più importanti aziende italiane attive sin dal 1985 nella vendita di arredi e complementi per la casa a prezzi modici. Il primo punto vendita fu aperto a Civitavecchia nel Lazio salvo poi avviare una massiccia campagna di nuove aperture in tutta Italia. Oggi il gruppo Mondo Convenienza ha 46 sedi ubicate su tutto il territorio nazionale più 41 hub logistici per un totale di 3.800 dipendenti.

Qualche giorno fa ha annunciato di aver avviato una campagna di reclutamento per assumere 500 addetti alle vendita. Si tratta di un’opportunità interessante in una delle aziende retail più forti in Italia.

Assunzioni Mondo Convenienza, ecco le sedi interessate

Le 500 nuove assunzioni come addetti alla vendita in Mondo Convenienza riguarderanno un po’ tutto il paese ma sarà la Lombardia la regione con più inserimenti. Il piano prevede infatti 128 nuovi addetti solo negli store della provincia di Milano a Trezzano, San Giuliano Milanese, Lissone, Rescaldina, Brescia, Como, Curno (Bergamo) e Voghera (Pavia).

Poi tra Veneto ed Emilia-Romagna saranno assunte 122 persone nei punti vendita di Verona, Mestre, Bologna, Ravenna e Rimini. In Piemonte e Liguria si cercano 82 nuovi profili fra Torino, Serravalle, Moncalieri e Savona. A Roma ci sono 5 negozi della catena che assumeranno 85 persone ed infine la Toscana dove nelle sedi di Pisa, Prato e Scarlino ci saranno 47 nuove assunzioni.

Requisiti e come candidarsi

I profili ricercati sono quelli di addetti alla vendita in tutti gli store. L’azienda prevede prima un periodo di formazione graduale di 6 settimane articolato in più moduli durante i quali i collaboratori avranno modo di sviluppare le competenze necessarie per la consulenza alla vendita come la progettazione degli ambienti da arredare, l’offerta di diverse soluzioni in base ai bisogni del cliente. Successivamente viene proposto un contratto di somministrazione part time 24 ore.

In qualità di addetti alla vendita i candidati si occuperanno di:

accogliere e supportare il cliente nella ricerca della soluzione giusta alle sue esigenze;

realizzare grazie al software 3CAD, la progettazione dell’ambiente desiderato;

proporre al cliente i servizi adeguati agevolandoli nella fase finale della shopping experience;

collaborare con tutto il team;

assicurarsi che lo spazio espositivo sia sempre in ordine e organizzato.

Il candidato ideale è in possesso di un diploma o laurea e la pregressa esperienza nel settore della vendita assistita sarà titolo preferenziale così come la conoscenza dei software di progettazione.

Per candidarsi basta visitare il sito del gruppo mondoconvenienzagroup.com e visitare la sezione Lavora con noi. A quel punto recarsi tra le posizioni aperte e candidarsi per quella desiderata. C’è la possibilità anche di inviare una candidatura spontanea.

Tra le varie posizioni aperte troviamo anche altri profili come consulenti d’arredo (laurea in interior designer o architettura d’interni o diploma di geometra), capo turno alla logistica (diplomato con esperienza di almeno 2 anni) o addetti al rilevamento misure (conoscenza programmi di disegno come AutoCad e conoscenze informatiche).