Assunzioni in Comune per oltre 300 posti dal 2023: ecco dove e figure ricercate

Assunzioni in Comune per oltre 300 posti a partire dal 2023. Succede a Bari, dove il Comune prevede di assumere 318 unità di personale entro il 2025 anche e soprattutto con contratto a tempo indeterminato.

Con un recente comunicato l’Amministrazione del capoluogo della regione Puglia ha informato della delibera di Giunta contenente, tra le altre cose, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 per le nuove assunzioni.

Il piano di assunzioni del Comune di Bari prevede il completamento degli inserimenti per il 2022 e per il prossimo anno, anche attraverso nuovi concorsi, per le professionalità utili alla gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e altre figure che possono contribuire al miglioramento della macchina amministrativa.

Vediamo allora quali sono le figure professionali ricercate per le assunzioni al Comune di Bari in attesa dei bandi.

Assunzioni in Comune per oltre 300 posti dal 2023: il piano

L’amministrazione del Comune di Bari assumerà, a partire dal 2023, oltre 300 persone. La Giunta, si legge nel recente comunicato, su proposta dell’assessore con delega al personale Vito Lacoppola, ha infatti approvato la delibera contenente l’aggiornamento del piano occupazionale dell’annualità 2022 e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025.

Per il 2022, ai 133 nuovi dipendenti già entrati in servizio si aggiungeranno 102 unità così suddivise:

60 istruttori di polizia locale (agenti) cat C;

9 funzionari specialisti di polizia locale cat D;

15 amministratori sistema informatico cat D;

2 webmaster cat D;

5 assistenti sociali;

5 educatori asilo nido cat C;

1 esperto linguistico cat D;

5 esecutori addetti ai servizi per nidi e scuole.

Per le assunzioni nei prossimi tre anni, invece, secondo il nuovo piano del Comune di Bari si prevedono nuovi inserimenti tramite concorsi, con contratto a tempo indeterminato. La quota di 300 posizioni sarà raggiungibile anche attraverso progressioni di carriera e procedure di mobilità.

Assunzioni in Comune per oltre 300 posti dal 2023: le figure ricercate

Il piano del fabbisogno per le assunzioni nel Comune di Bari prevede l’inserimento progressivo di 318 unità di personale così divise:

169 nel 2023;

69 nel 2024;

78 nel 2025.

Per quanto attiene invece il nuovo piano del fabbisogno articolato sulle annualità 2023/2025, si legge nel comunicato dell’amministrazione pugliese, è stato previsto il reclutamento di 47 nuovi dipendenti, da selezionare mediante concorso pubblico nelle figure di:

dirigente tecnico (4 posti);

insegnante scuola infanzia (12 posti);

istruttore amministrativo finanziario (25 posti);

funzionario specialista tecnico cat D (6 posti).

“Nel 2023, grazie all’atto approvato si proseguirà sulla stessa scia con i concorsi già in procinto di partire già valutati e quelli da indire entro dicembre 2023”- ha dichiarato dichiara l’assessore Lacoppola.

“Tra le figure da selezionare - aggiunge l’amministratore - sicuramente abbiamo valutato le nuove esigenze della Pa, a partire dalle professionalità utili alla gestione dei fondi del Pnrr e altre figure che possono andare incontro a un miglioramento della performance complessiva della macchina amministrativa. Tra queste mi piace ricordare un esperto linguista, con conoscenze di inglese e russo e uno psicologo del lavoro che possa coadiuvare i suoi colleghi dipendenti per una migliore organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi. Quella che vogliamo lasciare nei prossimi anni è certamente una macchina amministrativa dotata di personale esperto, efficiente e in linea con le nuove competenze che i servizi comunali oggi richiedono per andare incontro alle esigenze dei cittadini e del lavoro da svolgersi”.”

Coloro che volessero candidarsi alle nuove assunzioni del Comune di Bari dovranno collegarsi alla pagina web dell’amministrazione alla sezione Bandi e concorsi non appena le posizioni saranno disponibili.