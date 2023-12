L’anno che verrà, scaletta e ospiti del Capodanno su Rai 1

Anche per il Capodanno 2024 il programma tradizionale di Rai 1, L’anno che verrà, ci accompagnerà nella serata, fino ai festeggiamenti per l’anno nuovo. Protagonista della serata è senza dubbio la musica, in un vero e proprio preludio di Sanremo, insieme a momenti divertenti ed emozionanti.

Tutto ciò è possibile grazie agli ospiti della serata e alla scaletta in programma con gli artisti più amati dal pubblico e, naturalmente, alla conduzione di Amadeus, che per la nona volta guida il programma. L’anno che verrà sarà per la prima volta ospitato dalla Calabria, in particolare dalla piazza Pitagora di Crotone.

Il conduttore si è detto entusiasta della location, approfittando dell’occasione per celebrare i numerosi artisti italiani partoriti proprio dalla terra calabrese. Ecco quello che sappiamo sul Capodanno di Rai 1, le anticipazioni sui cantanti e la scaletta dello show.

L’anno che verrà 2024: la scaletta della serata

L’anno che verrà è il tradizionale programma di Rai 1 che accompagna gli italiani nei festeggiamenti per Capodanno, iniziando intorno alle 21. A precederlo ci sarà lo speciale Aspettando l’anno che verrà, in onda dalle 17 alle 20:30, grazie alla collaborazione della Regione Calabria, della Fondazione Film Commission della Calabria e di Rai Com.

Nella breve attesa tra l’appuntamento speciale e l’inizio dello show di Capodanno ci sarà il consueto messaggio di augurio del presidente Sergio Mattarella, trasmesso in diretta a reti unificate, per riassumere gli avvenimenti più salienti dell’anno e ricordare i propositi per il 2024.

La scaletta dovrebbe quindi essere pressoché la seguente:

Speciale Aspettando l’anno che verrà dalle 17 alle 20:30;

dalle 17 alle 20:30; discorso del presidente Mattarella dalle 20:30 alle 21;

dalle 20:30 alle 21; inizio dello spettacolo L’anno che verrà alle 21 ;

alle ; esibizioni dei cantanti;

countdown fino alla mezzanotte ;

; ripresa dello spettacolo;

fine dello show, circa alle ore 2.

La musica, grande protagonista della serata, sarà intervallata dall’intervento degli ospiti, con momenti di comicità e spazio ai sentimenti trasmessi dalle canzoni, nonché dalle interviste di Rai Radio 1. Durante lo show, poi, ci sarà un omaggio dedicato a Rino Gaetano, per commemorare il cantautore crotonese con le sue canzoni più amate cantate direttamente dal pubblico.

Quest’anno, i telespettatori saranno guidati da Roberta Morise, la conduttrice e showgirl crotonese che mostrerà le località più belle e suggestive della Regione.

Gli ospiti e i cantanti del Capodanno su Rai 1

Amadeus aveva annunciato due importanti obbiettivi per la serata di Capodanno di Rai 1: dare risalto al collegamento con il Festival di Sanremo e incentivare la godibilità dello spettacolo per tutte le generazioni. I cantanti che si esibiranno questa sera, infatti, sono tra le stelle pop più moderne e gli artisti più noti che hanno fatto la storia della musica italiana. La maggior parte di loro, peraltro, è attesa a febbraio sul palco dell’Ariston. Si esibiranno questa sera (non sappiamo in quale ordine):

Annalisa ;

; Dargen d’Amico;

Cristiano Malgioglio ;

; Paola & Chiara;

Romina Power ;

; Yari Carrisi;

Ricchi e Poveri;

il Volo;

The Kolors ;

; Sangiovanni;

Maninni;

Donatella Rettore.

Ad accompagnare i cantanti ci sarà la band di Stefano Palatresi, ma non ci sarà (come invece alcune indiscrezioni avevano fatto intendere) la partecipazione di Renato Zero.

Sul palco de L’anno che verrà torna anche Nino Frassica, che spesso ha dedicato momenti di leggerezza e risate nella serata di Capodanno, ma che l’anno scorso ha dovuto assentarsi a causa del Covid. Al suo fianco, il trio comico Autogol (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli).

Amadeus ha poi mantenuto la discrezione sugli altri protagonisti e ospiti della notte di San Silvestro, perciò si attendono molti altri ospiti inaspettati, dal mondo della musica, dello spettacolo ma anche del web. Non resta quindi che seguire lo show, trasmesso naturalmente da Rai 1 e dal servizio di streaming (gratuito) di Raiplay. Lo spettacolo sarà seguito in diretta anche da Rai Radio 1, che curerà anche alcune interviste.