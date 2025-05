Altro che Rolex. Ecco quanto vale l’orologio di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV è diventato pontefice da pochi giorni. Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense della storia della Chiesa ed è apprezzato per il suo carattere mite, ma soprattutto per la grande competenza, avendo già ricoperto ruoli apicali.

Le immagini della sua presentazione ai fedeli in Piazza San Pietro, poco dopo la fumata bianca al Conclave, hanno fatto il giro del mondo. E gli occhi delle persone non hanno potuto non notare l’orologio nero che Leone XIV indossava sotto l’abito talare. In tanti si sono chiesti di che orologio si tratta e soprattutto quanto costa.

Ebbene, prima di scoprire il modello, che è già introvabile online, c’è da dire che il Pontefice indossa un orologio dal costo irrisorio, proprio come il suo predecessore Francesco, che indossava un orologio modello Casio MQ-24-7BLL al quarzo, venduto a poco meno di 15 dollari.

Quanto vale l’orologio di Papa Leone XIV

Dopo aver osservato le immagini del Pontefice e del suo orologio, gli esperti si sono messi alla ricerca del modello e hanno scoperto che Papa Leone XIV non indossa marchi di lusso come Rolex o Audemars Piguet, ma un modello prodotto da un’azienda svizzera chiamata Wenger. Il modello sembra essere il Wenger Swiss Military 7223X, un orologio prodotto negli anni ‘90, al quarzo e subacqueo. L’orologio si presenta con una cassa in PVD nero e la lunetta rosso fuoco, che qualcuno ha già ribattezzato colore “Cardinal Red”.

Si tratta di un orologio pratico, resistente e soprattutto economico. Il suo valore commerciale non supera i 100-150 euro. Al momento, questo modello è introvabile online: sia su Amazon che su eBay non ve n’è traccia. Facile pensare che, dopo la notizia che il modello è indossato dal Pontefice, ci sarà grande richiesta per questo orologio.

Wenger è un’azienda svizzera fondata nel 1893, specializzata nella produzione di orologi e articoli su licenza. Fino al 2013 ha prodotto coltellini multiuso, un’attività successivamente assorbita da Victorinox, che l’aveva acquisita nel 2005.

La semplicità dell’orologio indossato da Papa Leone XIV prosegue quanto iniziato da Francesco, che indossava un modello Casio dal costo irrisorio di circa 15 euro. Ma in passato non è stato sempre così: l’orologio, per molti pontefici, è stato uno status symbol di grande valore. Come quello indossato da Papa Giovanni Paolo II, che in diverse occasioni è stato visto con al polso un Rolex Datejust bicolore in oro e acciaio, dal valore di oltre 10.600 euro.

Anche Benedetto XVI indossava un orologio di lusso. Il tedesco amava portare al polso un Erhard Junghans Tempus Automatic, un orologio tedesco di lusso dal costo di oltre 10.000 euro, con quadrante bianco, numeri romani e cinturino in pelle, donatogli da un politico tedesco. Sembra, però, che il papa emerito preferisse portarne un altro: sempre uno Junghans, ma al quarzo, in titanio e con pannello solare sul quadrante.