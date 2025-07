Altro che Spagna e Grecia. Il borgo nascosto col mare più bello è a due passi da Roma

Spagna e Grecia sono due dei Paesi più amati dai turisti di tutto il mondo. Una delle ragioni è la presenza di piccoli paesini fuori dalle principali rotte turistiche di massa che offrono ai visitatori spettacoli naturali unici, relax e ottima cucina.

Per godersi questo trittico, però, non è obbligatorio prendere un aereo, farsi diverse ore di volo e spendere molti soldi. Potrebbe essere sufficiente imbarcarsi con un traghetto da Piombino, arrivare all’Isola d’Elba e dirigersi verso l’incantevole borgo di Capoliveri, uno dei più belli della Toscana e forse di tutta Italia.

Per chi apprezza la storia sono tutti da vedere il Museo del Mare e il Santuario della Madonna delle Grazie . Per chi, invece, preferisce il trekking e il contatto con la natura la meta obbligata è la Miniera del Ginevro , l’unica aperta al pubblico di tutta l’isola.

Se il centro di Capoliveri e i suoi dintorni sono incredibili, le spiagge non sono da meno. La più famosa è quella dell’ Innamorata , celebre per la tranquillità e le acque trasparenti.

Come arrivare

Per arrivare a Capoliveri la via migliore è quella di imbarcarsi al porto di Piombino e dirigersi verso Porto Azzurro o Portoferraio.

Il porto di Piombino è facilmente raggiungibile sia da nord che da sud. Nel primo caso dovremmo prendere l’autostrada A12 Genova-Livorno, uscire a Rosignano Marittimo e poi prendere la SS1 Aurelia verso

Piombino. Nel secondo dovremo arrivare in autostrada fino a Civitavecchia e da qui prendere l’Aurelia in direzione Grosseto per poi seguire le indicazioni per Venturina-Piombino.

Se scegliamo un traghetto per Porto Azzurro, una volta sbarcati, dovremo prendere la SP 26 e poi la SP 31 verso Capoliveri. Da Portoferraio, invece, la strada da imboccare è la SP 24 che poi si ricollega alla SP 26.