Altro che Sahara. Per ammirare il deserto basta spostarsi di un’ora da Roma

Un viaggio nel Sahara è un’esperienza che molti sognano di fare almeno una volta nella vita. Non tutti, però, hanno il tempo necessario e le risorse per intraprendere un’avventura di questo genere.

Ma niente paura. Se vogliamo ammirare la bellezza del deserto basta viaggiare ad appena un’ora di aereo da Roma. Pochi lo sanno ma il deserto più grande d’Europa è proprio in Italia e sono le Dune di Piscinas, nel cuore della Sardegna.

È il momento di scoprire perché questo luogo magico ha pochi eguali al mondo.

La via più breve per raggiungere Piscinas è quella di prendere un volo Roma-Cagliar i. Dopo un’ora di viaggio dovremo scendere e noleggiare un auto. Tra Piscinas e Cagliari ci sono 90 km e nessun mezzo pubblico per arrivare.

Cosa vedere nei dintorni del deserto di Piscinas

Se Piscinas merita almeno una giornata intera di visita, i dintorni non sono da meno. Se amiamo il mare ci sono la Spiaggia di Porto Pino e quella di Pan di Zucchero, due litorali incredibili in cui godersi acqua cristallina, sabbia bianca e panorami da sogno.

Se, invece, preferiamo la storia e i piccoli borghi ci sono da vedere Iglesias, città di origine medievale famosa per i suoi monumenti e per le tipiche case in pietra del centro storico, il Nuraghe di Barumini, uno dei più importanti di tutta la Sardegna e Patrimonio UNESCO dal 1997, e la meravigliosa Nebida, anch’essa patrimonio dell’umanità, celebre per i panorami a picco sul mare e per l’importanza geologica.

È proprio partendo da Nebida che è possibile visitare la grotta di Su Mannau, una delle più grandi e antiche di tutta Italia.