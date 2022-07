Alpine: dalla pista alla strada con la nuova gamma A110

Alpine è un marchio sportivo in continua evoluzione che nasce con l’obiettivo di entusiasmare con le sue vetture altamente performanti. In attesa di vedere quale sarà il futuro di un brand così votato alla sportività e al piacere di guida e quali e come saranno i prossimi modelli, full electric, novità che arriveranno nel corso del 2024, viene introdotto un completo aggiornamento della gamma.

Alpine Conferenza Stampa - 06 Giugno 2022

Cristina Faienza, Alpine Territory Manager ha dichiarato: “Il nuovo modello richiama il mondo heritage, dobbiamo potenziare la rete, abbiamo iniziato a farlo nel 2018. In tutto il mondo ci sono 100 concessionari, entro la fine di quest’anno arriveremo a 150. In Italia sono presenti sei Alpine Center, a Roma, Milano, Firenze, Udine, Baci e Caserta. A partire dall’inizio di quest’anno abbiamo fatto oltre 500 test drive, il chi siamo dipende da chi eravamo”.

Tante le attività svolte durante il 2022, tante quelle che saranno realizzate nei prossimi mesi, a settembre sul circuito di Varano de Melegari, ci sarà un track day dedicato unicamente alle vetture sportive del brand francese, mentre a ottobre Alpine sarà presente alla fiera di Padova ad Auto d’Epoca, mentre a novembre parteciperà alla manifestazione Autoclassica a Milano.

Alpine rinnova la gamma: tre nuove versioni della A110

Svelata la nuova gamma:

A110 ;

; A110 GT ;

; A110 S.

Tre versioni, tre differenti modi d’interpretare la sportività, ognuno con un suo carattere e personalità, tutte però accomunate dal quel DNA tipicamente Alpine.

La A110 è versione d’accesso alla gamma Alpine, una due posti spinta da un motore turbo benzina da 252 cavalli, la A110 GT è una Gran Turismo raffinata, che punta su di una potenza massima di 300 cavalli per abbinare elevate performance a un comfort elevato, una sportiva rara, che può essere tranquillamente utilizzata sia per gli spostamenti quotidiani sia per intraprendere lunghi viaggi.

Versione top di gamma è la A110 S, dotata di un telaio Sport che consente di sfruttare tutta la potenza disponibile, a richiesta sono disponibili per questa variante diversi accessori “racing” tra cui gli pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specificamente progettato per la pista.

leggi anche Alpine A110: un nuovo pack per celebrare il GP di Miami

Laurent Rossi CEO Alpine ha dichiarato: “Il 2021 è un anno storico per Alpine. Quello del suo primo impegno in Formula 1, premiato dalla vittoria al Gran Premio di Ungheria e della continuazione del programma di Endurance della Marca nella categoria top, È in questa ottica che rientra la nuova gamma A110. Al tempo stesso più leggibile e più performance, è il rifletto dei nostri obiettivi ambiziosi nel motorsport”.

Nuova Alpine A110 S: massima sportività

Un look senza compromessi per una grinta da vera supersportiva, l’abbondante potenza disponibile, ben 300 cavalli sprigionati dal quattro cilindri turbo benzina, è supportata da un telaio, freni, scarico ed equipaggiamento, all’altezza. Di serie sono presenti cerchi da 18 pollici GT Race con pneumatici 215/40 R18 all’anteriore e da 245/40 R18 al retro, con pinze freno arancioni.

Nell’abitacolo spiccano i sedili Sabelt Sport regolabili a due vie, la pedaliera sportiva in alluminio e gli interni rivestiti in microfibra con impunture arancioni.

Le cinture di sicurezza sono arancioni, il rivestimento dei sedili è 100% in microfilm, presente anche la predisposizione per l’installazione delle cinture di sicurezza a 6 punti. Per chi desidera il massimo del coinvolgimento in pista sono disponibili in opzione una serie di accessori racing tra cui il “kit Aero” che eleva la velocità massima fino a 275 km/h, un pack composto da un alettone posteriore in fibra di carbonio che consente di avere un maggior carico aerodinamico, una lama anteriore in materiale composito e un fondo scocca carenato.

A una velocità di 275 km/h, l’attento studio aerodinamico ha consentito di ottenere un valore di deportanza di 61 kg sull’avantreno e di 81 kg al retro.

A110 S - Caratteristiche tecniche

Potenza massima di 300 CV

0 - 100 km/h in 4.2 secondi

Coppia massima di 340 Nm a 2.400 giri al minuto

Velocità massima di 275 km/h (con il kit Aero)

Peso a vuoto in ordine di marcia: 1.102 - 1.140 kg

Impianto frenante ad alte prestazioni della Brembo, con dischi freno in bi-material da 320 mm (anteriore e posteriore) e pinze color arancio.

Alpine Conferenza Stampa - 06 Giugno 2022

Nuova Alpine A110 GT: la Gran Turismo elegante

Ha la stessa potenza della sorella A110 S ma un look sensibilmente più elegante e un equipaggiamento che comprende anche il Pack Assist, i rivestimenti in pelle per i sedili e l’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore.

Caratteristiche tecniche A110 GT

Potenza di 300 CV

0 - 100 km/h in 4.2 secondi

Coppia massima di 340 Nm

Impianto di scarico sportivo attivo

Telaio Alpine con sospensioni anteriori e posteriori a doppio triangolo

Cerchi Legende da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 205/40 R18 all’anteriore e da 235/40 R18 al retro

Sedili Sabelt Comfort con regolazioni a sei vie e impunture Blu Alpine a contrasto.

A110: la versione d’accesso

Motore da 252 cavalli, 0 - 100 km/h in 4.5 secondi, ripartizione del peso ottimale (44% all’anteriore e 56% al retro), peso a secco di 1.102 kg. Presente un impianto multimediale Alpine con schermo touch da 7 pollici compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, tramite riconoscimento vocale è possibile anche effettuare una ricerca degli indirizzi tramite Google Online Search.

Previsti gli aggiornamenti del sistema via rete (OTA) e la connettività WI-Fi.

leggi anche Renault e Alpine al Goodwood Festival of Speed 2022

Tre le modalità di guida a disposizione del guidatore:

Normal;

Sport;

Track.

In modalità Sport e Track la sensibilità del pedale dell’acceleratore e del servosterzo aumenta sensibilmente. Immancabile viste le ambizioni sportive in pista, il launch control che provvede a disattivare un cilindro al fine di fornire un sound più vicino alle auto da corsa.

Alpine A110 Tour de Corse 75: la nuova serie speciale

Sole 150 unità per una serie speciale in vendita a partire dallo scorso 17 giugno e commercializzata a un prezzo di 80.650 euro iva inclusa.

Ha una livrea caratteristica ispirata alla storia A110 che partecipò all’edizione del 1975 al Giro di Corsica. Specifico l’equipaggiamento di serie che prevede sedili Sabelt Racing con cinture da competizione, badge “Tour de Corse 75”, cerchi da 18 pollici Gran Prix e pinze freno Brembo arancioni.

La carrozzeria è arricchita dalla firma “Tour de Corse 75” sui parafanghi anteriore e posteriore, mentre al retro è impresso il numero 7.

Alpine A110 GT J. Rédélé: omaggio alla storia

Rende omaggio allo storico fondatore del marchio, J. Rédélé, una serie limitata realizzata su base A110 GT, impreziosita da una colorazione carrozzeria Grigio Montebello con tetto Nero Brillante e cerchi Gran Prix da 18 pollici. La motorizzazione è la stessa delle sorelle più performanti, il 4 cilindri turbo benzina sprigiona una potenza massima di 300 cavalli.

Le pinze freni argentate e gli interni in pelle nera con impunture grigie eleganti, rappresentano un ulteriore valore aggiunto apportato da una serie speciale che sarà prodotta in soli 100 esemplari, ogni esemplare sarà dotato di un badge identificativo con numerazione progressiva da 1 a 100 e firma di Jean Rédélé.

Alpine Conferenza Stampa - 06 Giugno 2022

È possibile ordinare questa serie speciale tramite la App Alpine.

Alpine: gamma elettrificata a partire dal 2024

Tre nuovi modelli che arriveranno a partire dal 2024: una berlina da segmento B, un crossover e un coupé, tutti con alimentazione elettrica, per una conversione completa dell’intera gamma, dall’endotermico all’EV.

Un telaio in alluminio e una potenza sopra le aspettative, queste le prerogative di una rivoluzione annunciata.