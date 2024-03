Allerta meteo oggi, queste le Regioni a rischio grandine e forti rovesci

Questa prima parte di marzo è iniziata non nel migliore dei modi sul fronte meteo. La scorsa settimana una prima allerta meteo della protezione civile aveva messo in guardia diverse regioni dall’arrivo di una perturbazione atlantica.

Ora, una settimana dopo, una nuova ondata di maltempo sta arrivando sul nostro paese, a partire da oggi sabato 9 marzo, causando maltempo diffuso. In particolare sono 5 le regioni attenzionate dalla protezione civile che nella giornata di ieri ha emesso un avviso di allerta meteo. Le regioni interessate sono: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Allerta meteo in queste 5 regioni

La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo in 5 regioni italiane, 3 sono ubicate sopratutto al Sud Italia. Sarà infatti sopratutto la parte meridionale del paese ad essere maggiormente interessata dal maltempo causato dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Per la regione Lazio, la protezione civile ha emesso un’ordinanza di allerta gialla a partire da ieri sera 8 marzo e per le successive 12-18 ore. Le previsioni sulla regione dicono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Allerta gialla anche in Toscana a partire da ieri sera e fino alle ore 12 di oggi. «Possibilità di locali rovesci o brevi temporali più probabili in serata sulla costa», ha scritto sui social il presidente della regione Eugenio Giani.

Particolare attenzione anche alla Campania che sarà una delle regioni maggiormente colpite da questa ondata di maltempo. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla a partire dalla mezzanotte di ieri 8 marzo e fino alle ore 20 di oggi sabato 9 marzo. Come scritto nell’avviso «si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di intenso rovescio o temporale» nelle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).

Le previsioni parlano di temporali che potranno avere anche una forte intensità e potrebbero essere accompanati da grandine, fulmini e raffiche di vento. «Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane».

La protezione civile invita tutti i comuni a mantenere attivi i COC, Centri Operativi Comunali, e di mettere in atto tutte le misure atte a prevenire e contrastare questi fenomeni.

Anche il Nord non sarà esente dal maltempo. La protezione civile ha emesso un avviso di criticità in Veneto, di colore giallo per criticità idraulica nell’unico bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, tra le province di Verona e Rovigo mentre per il solo ramo del Po di Goro la criticità idraulica rimane Arancione fino alle ore 14 di oggi.

In Valle D’Aosta invece l’allerta è per le valanghe valido per tutta la giornata di oggi. La criticità riguarda le aree interessate già nei giorni scorsi da abbondanti nevicate e dalla chiusura temporanea di strade per la caduta di valanghe. Sono attese nevicate nella giornata di oggi oltre i 900 metri e queste potrebbero causare distacchi.