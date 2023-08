Allerta meteo, nuova cella con grandinate in arrivo: ecco dove e quando

Dopo le ultime due settimane di luglio di gran caldo con temperature oltre la soglia dei 40 gradi, l’Italia si appresta a fronteggiare un peggioramento delle condizioni meteo, seppur di poca durata. A partire da oggi e fino a sabato la nostra penisola sarà attraversata da una perturbazione atlantica che, formatesi nel Nord Europa, è scesa man mano verso Sud passando per la Francia e assestandosi in questi giorni proprio sull’Italia.

Le conseguenze del passaggio di questa perturbazione sarà l’addio dell’estate, anche se soltanto per 3 giorni. Le temperature previste saranno in discesa anche di 10 gradi. Ma ciò a cui bisognerà fare più attenzione saranno gli eventi atmosferici estremi. C’è il rischio infatti che in alcune zone possano verificarsi precipitazioni, compresa la grandine, di forte intensità che potrebbero causare qualche problema soprattutto sulle zone del Nord che stanno ancora facendo la conta dei danni delle piogge torrenziali, grandinate violente e trombe d’aria recenti.

A Milano sono stati circa 5mila gli alberi sradicati e i danni ammontano a 50 milioni di euro. In Lombardia, soltanto nel mese di luglio ci sono stati oltre 150mila fulmini. E a Venezia è tornata l’acqua alta che in questo periodo è davvero insolita. Solo due volte ad agosto la marea aveva invaso le fondamenta della città lagunare, nel 1995 e nel 2020. Vediamo cosa dobbiamo attenderci da questa nuova perturbazione e quali sono le zone a cui bisognerà porre maggiore attenzione.

Allerta meteo sull’Italia: dove e quando

A partire da questa mattina giovedì 3 agosto una perturbazione che gli esperti definiscono inusuale per il periodo perché profonda e intensa, farà il suo ingresso sulla penisola a partire dalle regioni settentrionali. Annuvolamenti compatti attraverseranno Alpi, Prealpi e Levante ligure con possibili temporali sparsi.

In serata la situazione è destinata a peggiorare su Triveneto e Appennino settentrionale con raffiche di vento che raggiungeranno anche gli 80 km/h, Domani, venerdì 4 agosto sarà la giornata peggiore a cui porre particolare attenzione.

È prevista infatti la formazione di una cella temporalesca che gira su se stessa quasi come un tornado. Le zone maggiormente a rischio saranno quelle dell’Emilia, il mantovano, la provincia di Milano, Veneto e Versilia. La perturbazione potrebbe portare venti forti e grandinate proprio come accaduto la scorsa settimana. Da sabato 5 agosto la situazione tenderà già a migliorare con le temperature che si alzeranno alle normali medie estive.

Le regioni del Sud saranno soltanto sfiorate da questa perturbazione che interesserà di striscio il versante adriatico nel pomeriggio di sabato. Da domenica tutto tornerà alla normalità con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la penisola e temperature in aumento.

Che tempo farà ad agosto?

Anche ad agosto è lecito aspettarsi nuove ondate di gran caldo e afa in particolare nel periodo centrale del mese. Sarà però un mese caratterizzato maggiormente dalla formazioni di perturbazioni e fenomeni atmosferici soprattutto nelle prime ore pomeridiane. Condizione che durerà poco, circa 1-2 ore e che interesserà maggiormente i territori interni a ridosso di catene montuose. Insomma l’estate non è finita e non si limiterà soltanto alle due settimane di caldo intenso di luglio.