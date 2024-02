Allerta meteo per l’arrivo della tempesta Lorena, ecco le zone più colpite

Sta per cambiare lo scenario metereologico sul nostro paese. Dopo una prima parte di febbraio accompagnata da clima mite e soleggiato che sembrava di essere quasi in primavera, nei prossimi giorni la situazione sul nostro paese è destinata a cambiare.

L’ondata di alta pressione che ha caratterizzato il periodo proteggendo l’Italia dalle perturbazioni è destinata ad esaurirsi lasciando campo aperto all’arrivo di perturbazioni atlantiche. Occhi puntati sopratutto sulla tempesta Lorena che negli Stati Uniti ha causato diversi danni e disagi portando neve dal Colorado al New Mexico fino al New England. Terminata la presenza in America, adesso questa perturbazione sta per fare il suo arrivo in Europa. La prima nazione colpita potrebbe essere la Francia dove non si escludono fenomeni temporaleschi molto intensi con pioggia, vento e nevicate abbondanti. Poi sarà la volta dell’Italia. Vediamo da quando.

In arrivo il maltempo in Italia: ecco da quando e le previsioni

La prima parte della settimana sarà caratterizzata ancora da bel tempo e qualche fenomeno temporalesco soltanto al centro-sud. Da giovedì inizierà a peggiorare nelle regioni settentrionali, sopratutto arco alpino e Liguria ma le piogge saranno ancora abbastanza deboli e non desteranno preoccupazione.

Il prossimo fine settimana dovrebbero arrivare le vere perturbazioni. Nella giornata di venerdì attese piogge e temporali al nord-est con nevicate sulle Alpi centro-orientali. In particolare, sono previste abbondanti precipitazioni al Nord e copiose nevicate sull’arco alpino con fiocchi fin verso i 500 metri di quota su Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La perturbazione atlantica colpirà anche Sardegna e regioni centrali, sopratutto il versante tirrenico. Tornerà la neve sull’Appennino centro-settentrionale con quota neve che scenderà a 1.000/1.200 metri. Il sud resterà ancora salvo dal maltempo.

Tra sabato e domenica la situazione è destinata a peggiorare al sud con occhi puntati sui venti umidi che alimenteranno la perturbazione. Domenica giornata da attenzionare al centro-sud. A causa della tanta energia in gioco e dei contrasti tra masse d’aria diverse, potrebbero verificarsi dei temporali di forte intensità con il rischio di allagamenti. Venti forte di maestrale soffieranno sulla Sardegna mentre lo scirocco sul versante ionico e Puglia con raffiche che toccheranno i 60-70 km/h.

Lunedì migliorerà al sud ma l’arrivo di una nuova perturbazione porterà piogge su Sardegna e Liguria. Al momento non sono stati ancora pubblicati avvisi di criticità e allerta meteo da parte della Protezione Civile. Probabile che nei prossimi giorni, il dipartimento centrale possa emettere bollettini di allerta meteo che potranno essere di colore giallo o arancione a seconda dell’intensità delle precipitazioni attese.

Massima attenzione sopratutto per la giornata di domenica 25 febbraio quando al centro-sud è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo ed è probabile che la Protezione Civile possa diramare un’allerta meteo su alcune zone meridionali proprio per la giornata di domenica.