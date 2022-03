Nuovi aiuti regionali contro gli aumenti in bolletta e del carburante: ecco dove e per chi

Nuovi aiuti in arrivo da parte delle regioni per aiutare i cittadini a sostenere gli aumenti sia in bolletta che del carburante, che si sommano al pacchetto governativo del decreto Energia.

Destinatari di questi aiuti sono sia le imprese che le famiglie, messe a dura prova dall’incremento dei prezzi di gas, luce, benzina e gasolio. Sono varie le regioni che stanno studiando delle misure per intervenire: alcune hanno già pronto un piano, come Friuli Venezia Giulia, Puglia e Lazio. Vediamo per chi sono questi aiuti.

Taglio delle accise sui carburanti in Friuli Venezia Giulia

Iniziamo dal Friuli Venezia Giulia, in cui il presidente Massimiliano Fedriga (Lega) ha varato un bonus che raddoppia lo sconto già previsto sulla benzina. In pratica, oltre al bonus previsto dal Governo che ammonta a 30,5 centesimi, ci sono altri sconti dal 1° aprile, che variano in base alla fascia di residenza a cui appartengono i titolari della tessera regionale.

Nello specifico:

lo sconto sarà di ulteriori 59,5 centesimi al litro sulla verde e di 50,5 sul diesel per chi vive nella zona 1, cioè i comuni più vicini al confine con la Slovenia;

la riduzione arriva a 52,5 e 46,5 centesimi al litro sulla verde e sul diesel per chi risiede nella zona 2, comprendente il resto del territorio.

Per chi possiede un’auto ibrida è previsto un ulteriore bonus di 5 centesimi.

Aiuti dalla Puglia per le imprese contro il caro energia

La regione Puglia ha approvato dei nuovi aiuti a favore delle imprese contro il caro energia. Si tratta di interventi che finanziano o agevolano la conversione degli impianti energetici delle aziende: l’obiettivo è quello di favorire l’autoproduzione di energia elettrica.

L’impegno non è più solo guardare alla sostenibilità economica, ma anche dare la giusta importanza a quella ambientale.

leggi anche Imprese, aiuti e bonus per risparmiare su gas e luce nel decreto Energia

Bonus 300 euro per le bollette nel Lazio: i requisiti

Il Lazio ha approvato un bonus da 300 euro come sostegno contro il caro bollette, nello specifico per l’energia. Funziona come detrazione, e verrà applicata solo in favore dei soggetti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale dell’Irpef compreso tra i 35 e i 40mila euro.

Il pacchetto degli aiuti della regione Lazio è contiene anche un intervento per abbassare l’Irpef, un taglio sull’Irap e sulla tassa automobilistica.