Agosto, tutti i concerti da non perdere

Dopo due anni di pandemia sono finalmente ripresi i concerti dal vivo. E questa estate sono tantissimi i cantanti, italiani e stranieri, che si esibiranno lungo tutta la Penisola.

Abbiamo selezionato per voi quelli più interessanti.

Music have the power: l’agosto dei concerti si apre con Patti Smith (l’1 al Castello Sforzesco di Milano) ed è un’ondata di rock classico, con la cantautrice e poetessa americana ormai a un passo dai suoi “primi” cinquant’anni di carriera.

Ma agosto è anche il mese in cui gli appassionati di rock salutano l’ex chitarrista dei Genesis, Steve Hackett (l’1 è atteso al teatro Antico di Taormina), arrivato all’ultimo appuntamento del tour italiano.

Proprio Taormina è una delle mete della grande musica: ospiterà la doppia data (27 e 28) del tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori (protagonisti anche a Palermo, Lecce e Roccella Jonica), tra gli eventi clou dell’estate, e un big della musica d’autore internazionale come Ben Harper: il cinquantaduenne chitarrista americano sarà di scena il 6, nell’ambito del tour italiano che lo porta nella piazza Grande di Palmanova (2 agosto), e a seguire a San Mauro Pascoli, a Pescara, Riola Sardo e Brescia.

Sempre nel teatro della città siciliana, sono attesi il cantautore Brunori Sas (il 4), il sassofonista più famoso del momento, Jimmy Sax (il 5), un musicista scoperto su youtube e diventato un fenomeno internazionale, e Tommaso Paradiso (il 26).

Altro genere, ma qualità top: l’omaggio a Ennio Morricone (Musiche da Oscar special guest Susanna Rigacci) si divide tra Liguria e Toscana con cinque date, più una a Porto Recanati.

Un mese intenso per Achille Lauro e la sua Electric Orchestra: il 5 a Roccella Jonica, il 7 a Lecce, il 26 a Osimo e il 27 a Gubbio.

Il Jova Beach Party 2022 porta Jovanotti a Fermo (5 e 6 agosto), Roccella Jonica (12 e 13), Vasto (19 e 20) e Castel Volturno (26 e 27), mentre la sempre più pop Ariete sarà a Gallipoli, Ascoli, Bagheria, Catania e Salerno (6, 12, 19 20 e 22).

Quattro date per Blanco (Matera il 3, Gallipoli il 4, Cattolica il 6 e Olbia il 12) e un’estate intensa anche per un altro dei preferiti dai giovani, Coez: l’artista romano sarà a Gallipoli (il 5), Capaccio Paestum (la sera di Ferragosto), Roccella Jonica (il 17), Lignano Sabbiadoro (il 21) e Cattolica, la sera del 27.

L’“Ultimo girone” dei Litfiba, con Piero Pelù e Ghigo Renzulli sul palco, fa tappa a Monte Urano (l’11), Alghero (il 13), Lecce (il 18) e Cattolica (il 20) per poi chiudere il sipario a Romano D’Ezzellino, in provincia di Vicenza, il 26 agosto.

Riccardo Cocciante chiude il tour estivo con due date pre-ferragostane: il 2 a Diamante (Cosenza) e il 6 al Foro Boario di Ostuni, in provincia di Brindisi.

Ambientazioni suggestive per il violinista libanese Ara Malikian che sarà di scena il 2 all’auditorium del Parco della Musica di Roma, all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (la sera del 3) e infine al Gran teatro all’aperto “G. Puccini” di Viareggio, il 4.

E se Fiorella Mannoia regala tredici esibizioni (da Vercelli a Lecce al teatro Greco di Siracusa, qui il 19), un’altra voce magica come quella di Elisa è protagonista per cinque sere (tra cui quella di Palmanova, il 4).

Torna anche Francesco Gabbani: il vincitore di Sanremo 2017 è protagonista il 6 a Breno (BS), il 9 ad Atri (TE), l’11 a Forte dei Marmi (LU) e infine il 27 ad Alberobello (BA).

Tappe uniche: l’autrice britannica Sarah Jane Morris sarà il 7 a Montemarcello (La Spezia), mentre Malika Ayane il 9 è attesa nell’incantevole cornice di Matera; il 13 a Macerata è protagonista il chitarrista brasiliano Toquinho, il 18 a Castelnuovo Garfagnana c’è la “gloria” di Umberto Tozzi.

Per gli amanti dei festival, torna a Torino il Todays (28-28 agosto allo Spazio 211), con artisti del calibro di Black Country, New Road e Tash Sultana e Arab Strap: in tutto, oltre 96 artisti per 16 band.

Arriva alla sua decima edizione il Colorfest di Maida (Catanzaro), atteso dall’11 al 13 agosto: sul palco, tra gli altri, The Notwist, Nu Genea (live band), Psicologi.