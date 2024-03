Addio touchscreen dalle auto? Perché i pulsanti devono essere obbligatori

Anche il mondo automobilistico si è evoluto tantissimo nel corso degli anni. Sopratutto la plancia delle auto è diventata sempre più tecnologica e le case automobilistiche fanno a gara per inserire all’interno delle vetture schermi touch sempre più grandi che occupano l’intera larghezza del cruscotto. Un qualcosa che porta dei vantaggi sopratutto estetici e di comodità ma che presenta lo svantaggio di creare problemi di sicurezza.

Il dover utilizzare schermi touchscreen per numerose operazioni all’interno di una vettura, comporta una grande distrazione del guidatore e di conseguenze maggiori rischi di fare incidenti. La stessa Google, produttrice del sistema operativo Android presente nella maggior parte degli schermi automobilistici, si è accorta del problema e sta rilasciando versioni che limitano sempre di più l’utilizzo del touchscreen quando la vettura è in viaggio.

Ora Euro NCAP, il più grande programma di valutazione della sicurezza automobilistica in Europa, sta invitando espressamente le case automobilistiche a limitare sempre più l’uso del touchscreen per tornare ai tanti cari tasti, almeno per gestire le funzioni più importanti.

Meno touch più tasti per favorire la sicurezza stradale

I produttori se non vorranno avere problemi con le valutazioni e ottenere un buon punteggio di sicurezza per le loro auto, dovranno reinserire i classici controlli fisici nell’abitacolo.

Matthew Avery, direttore dello sviluppo strategico di Euro NCAP, ha evidenziato come ormai tutti i produttori hanno spostato i controlli di base sui loro display costringendo i guidatori a distogliere spesso lo sguardo dalla strada aumentando così i rischi per la sicurezza.

L’organizzazione partirà invitando le case a non usare gli schermi per gestire processi basilari come il controllo delle luci di direzione, le luci di emergenza, i tergicristalli, il clacson e le funzioni SOS come le chiamate automatiche al numero di emergenza.

Euro NCAP non vieterà completamente l’utilizzo di touchscreen dall’auto ma inizierà a favorire nel punteggio finale di sicurezza, quelle vetture che mantengono ancora il controllo fisico

Va detto che Euro NCAP non è un’organizzazione governativa e pertanto non ha potere di fare leggi che vietino l’utilizzo di touchscreen. Quindi i produttori possono ignorare perfettamente questo cambiamento senza conseguenze legali.

Ma il punteggio di sicurezza Euro NCAP è uno dei fattori più importanti su cui si basa la valutazione di una vettura da parte del consumatore. Per questo per le case automobilistiche è molto importante che le proprie auto abbiano un punteggio elevato in termini di sicurezza. I produttori utilizzano il numero di stelle che ricevono nelle loro campagne di marketing per vantarsi della sicurezza. Per questo è probabile che quasi tutte inizieranno ad adottare i suggerimenti proposti da Euro NCAP proprio per non ricevere punteggi bassi.

Alla fine la maggior parte dei produttori non dovrebbe essere influenzata da questa decisione ma ci sono anche case automobilistiche che hanno effettuato da tempo il passaggio totale a dispositivi touch per il controllo delle funzioni di una vettura. Per loro il passaggio ai controlli tattili diventerà quasi obbligatorio se vorranno continuare a ricevere valutazioni positive da parte di Euro NCAP.