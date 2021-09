Toyota RAV4 Adventure arriva in Europa. Il prossimo restyling del modello offre alla casa giapponese l’occasione per lanciare una versione con un focus sul mondo della guida in offroad.

Il frontale della Toyota RAV4 Adventure è caratterizzato da un aspetto più robusto che presenta in anteprima una serie di piccoli aggiornamenti estetici che vedremo sul resto della gamma nel corso del 2022. Si espande quindi la gamma Adventure aperta ufficialmente in Europa con il lancio della nuova Yaris Cross.

Toyota RAV4 Adventure (cartella stampa) Toyota RAV4 Adventure - interno

Il restyling di Toyota RAV4

Con il restyling di metà carriera in arrivo nel 2022, Toyota RAV4 aggiornerà il suo aspetto a tre anni dal suo lancio commerciale avvenuto in Italia nel 2019. All’anteriore arriva quindi una nuova firma luminosa per i fari full LED che affiancheranno una griglia completamente rivista.

Il Toyota RAV4 Adventure 2022 propone inoltre un paraurti dedicato all’anteriore e nel retro così come protezioni specifiche in plastica sui passaruota. Insomma uno stile affilato che, a ben guardare, riprende molti spunti che erano stati introdotti dalla concept car Toyota FT-AC Concept presentata nel 2017 proprio ad anticipare l’arrivo della quarta generazione della RAV4.

Tra le novità anche la verniciatura bicolore Urban Khaki / Dynamic grey che ricorda quella vista sul celebre Land Cruiser FJ40 vero e proprio mostro sacro del fuoristrada. La Toyota RAV4 Adventure presenta inoltre un set di cerchi in lega da 19 pollici in grigio opaco mentre per le normali versioni ibride e a benzina, Toyota ha progettato per il restyling dei nuovi cerchi in lega a 10 razze rifiniti in argento brillante o nero lucido.

All’interno, il nuovo Toyota RAV4 Adventure offre rivestimenti in pelle sintetica nera con le superfici dei sedili che mettono in mostra delle cuciture arancioni. Tra le novità anche l’arrivo di serie della regolazione elettronica per il sedile anteriore lato passeggero e nuove porte USB-C per la ricarica degli smartphone.

Toyota RAV4 Adventure (cartella stampa) Toyota RAV4 Adventure - retro

Toyota conferma i motori ibridi

Come previsto, non ci sono sorprese sotto il cofano del Toyota RAV4 Adventure. Confermata quindi a pieno titolo la quarta generazione della tecnologia ibrida di casa Toyota con il sistema di trazione integrale AWD-i di serie. Il powertrain combina un motore a benzina a quattro cilindri da 2,5 litri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di sistema di 222 CV (163 kW) e 221 Nm di coppia. In un secondo momento la versione Adventure dovrebbe montare anche il più prestazionale motore ibrido ricaricabile Plug-in da 306 CV.

Le consegne del nuovo Toyota RAV4 Adventure 2022 e del resto della gamma RAV4 aggiornata con il restyling sono attese in Europa nel primo trimestre del 2022. La casa ufficializzerà i dettagli tecnici, gli allestimenti ed i prezzi in Italia nei primi mesi del prossimo anno.