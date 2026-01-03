Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Tanti investimenti, troppi robot. Ecco la bolla hi-tech che preoccupa la Cina

Federico Giuliani

3 Gennaio 2026 - 13:14

La Cina guida il boom dei robot umanoidi ma teme una bolla speculativa, mentre il governo prova a regolamentare il settore.

Tanti investimenti, troppi robot. Ecco la bolla hi-tech che preoccupa la Cina

Seguici su

Non sono risuonati allarmi veri e propri, ma il governo cinese, utilizzando varie perifrasi, ha fatto capire che la situazione tecnologica si sta surriscaldando. Soprattutto sul fronte dei robot umanoidi, l’ultimo settore a esser travolto dal boom degli investimenti hi-tech.

Cosa sta succedendo oltre la Muraglia? Partiamo da un paio di dati. Negli ultimi cinque anni, ha spiegato Morgan Stanley nel suo ultimo Robot Almanac, Pechino ha accumulato un clamoroso vantaggio rispetto ai suoi rivali nella corsa alla costruzione di questi robot, rilasciando un numero di brevetti cinque volte superiore a quello degli Stati Uniti: 7.705 contro i 1.561 degli Usa e i 1.102 del Giappone. E ancora: la Cina, da sola, rappresenta il 54% delle installazioni globali di robot industriali, ovvero più del resto del mondo messo insieme.

In tutto questo, importanti aziende cinesi, tra cui BYD, Geely, Xpeng, NIO, Li Auto, Xiaomi e Midea, stanno testando e impiegando umanoidi in fabbriche e contesti logistici. Midea ha addirittura presentato un robot umanoide industriale a sei braccia, mentre Xpeng vuole vendere 1 milione di robot umanoidi entro il 2030, con l’inizio della produzione di massa entro la fine del 2026. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Intelligenza artificiale
# Robot
FT logo

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa

Tecnologia

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa
10 prodotti scontati almeno del 30% con il Black Friday di Amazon

Tecnologia

10 prodotti scontati almeno del 30% con il Black Friday di Amazon

Correlato

Musk ha ragione, è corsa ai robot umanoidi. La Cina sta creando il suo esercito

Trend e innovazione

Musk ha ragione, è corsa ai robot umanoidi. La Cina sta creando il suo esercito