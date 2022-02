Riscatto laurea e calcolo della pensione: c’è convenienza?

Riscattare gli anni di studio dedicati all’ottenimento della Laurea permette, in alcuni casi, di anticipare la pensione. In altri, come ad esempio per la pensione di vecchiaia il riscatto serve solo ad aumentare l’importo dell’assegno.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:

“Gentile dottor Rubini,

sono un attento lettore di Money e sulla scorta di questi simili già fatti a Money da altri utenti , mi permetto di sottoporle il mio caso

Nel 2008 feci la domanda del riscatto della laurea, sono un dipendente pubblico ( regione Campania) e l’INPS dopo 13 anni mi ha fatto il calcolo che per riscattare 4 anni di laurea dovrei versare 11000€.Come lei mi insegna , la quota è interamente deducibile ed il pagamento rateale in 10 anni senza interessi,è appetibile.

Sebbene abbia chiesto all’ Inps quale sarebbe stato l’ incremento del rateo mensile della pensione all’ età di 67 anni e 6 mesi, nel momento in cui accettavo il riscatto, mi hanno risposto che loro non hanno un simulatore e che pertanto non potevano aiutarmi.

Il patronato ha detto che è conveniente e che il rateo mensile sarebbe aumentato di almeno 150€.Il patronato ha fatto una proiezione a partire dalla mia età, 60 anni, e dalla mia anzianità contributiva,attualmente 26 anni, fino all’età pensionabile.Il mio reddito annuale lordo è di 30000€.

Io ho letto, su Money , che lei ha utilizzato un coefficiente di redditività per calcolare l’incremento del rateo mensile.Faccio riferimento alla sua risposta del 18 maggio 2021.

Potrebbe aiutarmi a capire se per me c’è una pur minima convenienza?Potrebbe aiutarmi a capire come ha fatto il calcolo , utilizzando il coefficiente di redditività? Nel caso in esame , cioè la sua risposta del 18 maggio, quale è il calcolo da lei fatto?

Inoltre, da quello che capisco , lo stato non integra la mia somma di 11000€ con una sua somma , affinché il montante contributivo aumenti?

Abbia pazienza, sono un modesto impiegato e versare tale somma senza avere la certezza di un vantaggio, potrebbe rendere la mia esistenza più penosa di quello che già mi aspetta. Grazie ad ogni modo.”

Riscatto laurea e calcolo pensione

Le premetto sin da subito che la risposta che lei cita era riferita ad un riscatto agevolato della Laurea, ovvero un riscatto che colloca i contributi riscattati nel sistema contributivo. Questa tipologia di riscatto è possibile solo qualora il periodo di studi si collochi temporalmente a partire dal 1996.

Se il periodo di studi è precedente al 1996, invece, per poter fruire del riscatto agevolato (che richiede il pagamento di un onere pari a 5200 euro per ogni anno riscattato) è possibile solo qualora il richiedente scelga l’opzione al contributivo per il calcolo della pensione (ovvero calcolare tutti gli anni di contributi con il sistema contributivo, solitamente meno conveniente).

Nel suo caso, suppongo che l’INPS, rispondendo ad una domanda presentata nel 2008, abbia fornito l’onere derivante dal riscatto tradizionale che colloca i contributi nel sistema retributivo, più vantaggioso, se il periodo oggetto di riscatto si trova temporalmente prima del 1996 (anche perché alla presentazione della sua domanda, nel 2008, il riscatto agevolato non era ancora in vigore essendo stato introdotto solo nel 2019 e anche perché riscattare 4 anni con l’agevolato avrebbe un costo di circa 20mila euro).

Calcolare quanto il riscatto laurea incida sulla pensione è molto facile con il sistema contributivo, meno facile con quello retributivo visto che gli elementi che entrano in gioco sono molteplici (retribuzioni, contributi presenti prima del 1996, ultime retribuzioni prima della pensione, ecc...).

Quello che posso dirle con assoluta certezza è che in ogni caso il riscatto degli anni di studi porta ad un aumento dell’assegno pensionistico. Non so quantificarle però l’importo di tale aumento trattandosi di riscatto tradizionale. In ogni caso mi fiderei di quanto le ha simulato il CAF che, avendo in mano il suo estratto contributivo e la sua storia lavorativa, senza alcun dubbio deve aver provveduto ad una simulazione scrupolosa.

«Se hai dubbi e domande contattaci all’indirizzo email chiediloamoney@money.it»