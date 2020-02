Sapere quanto guadagna un tabaccaio non è cosa semplice poiché nel calcolo dello stipendio si deve tener conto di diversi fattori che non si limitano semplicemente al numero dei pacchetti di sigarette e gratta e vinci venduti in un mese.

Bisogna poi considerare, tra le altre cose, il pagamento delle utenze ed eventualmente dell’affitto qualora i locali non siano di sua proprietà.

A questo si deve aggiungere il costo iniziale dell’attività che non è poco oneroso qualora si acquisti la licenza da una attività già esistente. Sempre nel mondo del commercio abbiamo visto quanto guadagna una commessa. Vediamo ora quanto guadagna un tabaccaio.

Lo stipendio del tabaccaio

Fornire dati certi sullo stipendio di un tabaccaio non è cosa facile anzi, ciò che si può fare è una stima del suo possibile guadagno.

Come abbiamo anticipato lo stipendio del tabaccaio deve tener conto di una serie di fattori che sono difficilmente misurabili. In media lo stipendio di un tabaccaio può essere di 1.300 euro al mese. Una cifra modesta forse al di sotto di quello che il senso comune può lasciar immaginare specie quando si tratta di vendita di sigarette cui i tabagisti non possono rinunciare e che hanno un prezzo abbastanza elevato e sempre crescente.

Ci sono tabaccai che riescono a raggiungere cifre maggiori, anche fino a 5.000 euro per esempio e far rientrare anche lo stipendio di uno o più collaboratori.

Lo stipendio del tabaccaio deve tener conto di diversi fattori come dicevamo e tra questi anche ovviamente la clientela e quindi il luogo dove si trova l’attività.

Il tabaccaio, aperta la sua attività, ha una percentuale di guadagno su sigarette, gratta e vinci e anche marche da bollo. Ma a quanto ammonta?

Nel caso delle sigarette bisogna tener conto del fatturato che si calcola moltiplicando il prezzo di vendita del prodotto per il numero dei pacchetti venduti.

Dal fatturato si calcola quello che per i tabaccai si chiama aggio, vale a dire il ricavo, dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto del prodotto. Nel caso delle sigarette l’aggio è il 10% del fatturato. Possiamo così fare un esempio:

ipotizzando che un pacchetto di sigarette costi 5 euro (la media) e che in una giornata ne venda 100, il tabaccaio ha fatturato 500 euro e di conseguenza l’aggio è di 50 euro.

Questo ovviamente è un caso estremo perché possiamo ipotizzare che un tabaccaio, specie in un grande centro, venda molto più di 100 pacchetti di sigarette al giorno. Inoltre lo stipendio del tabaccaio si basa anche sul ricavo ottenuto dai valori bollati e gratta e vinci anche questi molto richiesti.

L’aggio sui gratta e vinci è anche in questo caso sul venduto ed è pari all’8% mentre sulle marche da bollo è pari al 5%. Senza contare poi che altri guadagni arrivano dal gioco del Lotto e Superenalotto, accendini e ricariche telefoniche con ricavi che anche in questo caso vanno dal 5 all’8%.

Ancora molti tabaccai possono vendere profumi, articoli di pelletteria, giornali, riviste e prodotti di confetteria (caramelle, gomme e dolciumi vari). Al guadagno del tabaccaio vanno però anche sottratte le spese delle utenze, affitto, partita Iva e spesa del commercialista oltre a tutte le tasse connesse all’attività.

Come diventare tabaccaio

Un tabaccaio, specie se ha un’attività a gestione familiare, può arrivare ad avere un corposo stipendio. Per diventare tabaccaio prima di tutto bisogna ottenere la licenza o acquistarla. Assodato questo dovete sapere che per diventare tabaccaio serve molta predisposizione al contatto con le persone, quindi con la clientela che è ciò che fa la vostra attività.

Ottenere la licenza non è cosa semplice perché questa viene rilasciata ogni 1.500 abitanti e con un iter burocratico molto lungo. La licenza infatti va chiesta all’AAMS (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli). Proprio la difficoltà e le lungaggini per ottenere la licenza spesso spingono molti a iniziare il mestiere di tabaccaio acquistandola da chi cede la propria attività, ma anche qui non è facile.

Per comprare la licenza servirà una cospicua somma di denaro perché questa non vi costerà meno di 100 o 150 mila euro.

Ammesso che riusciate a ottenere la licenza, in questo articolo di Money.it vi spieghiamo come prenderla, dovrete poi seguire un corso di formazione specifico per diventare a tutti gli effetti un tabaccaio e gestire in modo proficuo la vostra attività.