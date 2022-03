Quanto guadagna un social media manager?

Il social media manager è senza dubbio uno tra i lavori più richiesti oggi. La diffusione dei social e del digitale, d’altra parte, ha reso necessaria la presenza online per qualsiasi attività. Tutti sono connessi e quindi anche le aziende, le piccole imprese e i professionisti sono attivi sui social per farsi pubblicità e guadagnare follower, sperando sempre in un alto tasso di conversione: da follower a clienti.

Il social media manager si occupa, quindi, della strategia di contenuti e della gestione dei profili social di brand, imprese, piccole o grandi che siano, ma anche di persone singole come professionisti o politici. Il suo compito, o meglio obiettivo, è quello di creare traffico e attrarre utenti.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si occupa un social media manager e quali sono i suoi possibili guadagni.

Come si diventa social media manager?

In generale un social media manager si occupa di gestire marketing e pubblicità sui canali social delle aziende. Nel dettaglio i suoi compiti variano dalla pianificazione e definizione degli obiettivi, passando per la reputazione online dell’azienda, fino alla realizzazione dei contenuti digitali e alla gestione della community.

Un bravo social media manager deve quindi essere sempre ben informato sulle tendenze del momento, le notizie e le novità tecnologiche per creare contenuti che attirino gli utenti e che siano «di rilievo».

Ma come si diventa social media manager? Non esiste una laurea o un esame per l’abilitazione della professione, anzi per essere precisi non è ancora una professione riconosciuta. Per diventare social media manager sono tantissime le strade, ma per lo più ciò che conta è l’esperienza sul campo. Senza dubbio è fondamentale aggiornarsi e rimanere al passo con le novità dei social, che sono tante, ma non è obbligatorio avere una laurea per essere un social media manager.

Per chi volesse intraprendere questo percorso sicuramente il consiglio è quello di fare riferimento ai corsi e agli approfondimenti che gli stessi social, come Facebook, dedica ai creators e in generale a tutti coloro che vogliono lavorare nel mondo dei social network. Anche i libri che approfondiscono come impostare e gestire una strategia, un piano editoriale e i contenuti sui social sono un ottimo punto di partenza per iniziare a svolgere la professione e diventare a tutti gli effetti un social media manager di successo.

Quanto guadagna un social media manager?

Lo stipendio di un social media manager può variare in base all’età e quindi l’esperienza, ma anche in relazione al lavoro svolto. In media si stima un guadagno di 35.000 € lordi all’anno, circa 1.800 € netti al mese; si tratta di un compenso superiore di 250 € rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. Lo stipendio massimo può arrivare a superare anche gli 85.000 € lordi all’anno.