Quanto guadagna Gianmaria Antinolfi: biografia e patrimonio del noto imprenditore

Imprenditore e personaggio televisivo italiano Gianmaria Antinolfi è stato ufficializzato come membro del cast del Grande Fratello Vip 6. Un nome che magari non tutti hanno letto e sentito, ma che il mondo del business, oltre quello delle cronache rosa, conosce bene.

Gianmaria Antinolfi, oltre a essere famoso per il suo breve flirt con la showgirl Belen Rodriguez, in realtà è un imprenditore e manager nel settore «fashion and luxury» che a soli trentasei anni può già vantare collaborazioni con famosi marchi mondiali nel campo della moda. Una carriera che permette ad Antinolfi di poter realizzare alcune sue passioni come visitare posti esotici.

Chi è Gianmaria Antinolfi: imprenditore e concorrente del GF

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore di origini napoletane che lavora nel settore del lusso. Con le idee ben chiare fin dall’università ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso la “Federico II” di Napoli, per poi prendere un master in Management all’Università Bocconi di Milano, dove tutt’ora vive.

È un manager del settore fashion e lusso. È stato il manager per Kenzo e Conceria Tari, ma dal luglio 2017 Antinolfi compie un passo in più diventando il Direttore Vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società molto note che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Gli appassionati del business conosceranno certo questo nome, il Kering Group è famoso per essere proprietario di famosi marchi come: Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta.

Quindi a soli 36 anni Gianmaria sembra aver pienamente avviato la propria carriera nel mondo del business.

Quanto guadagna Gianmaria Antinolfi?

Non si conosce esattamente a quanto ammonti il valore del patrimonio dell’imprenditore partenopeo, ma si può tentare di ricavare una stima complessiva in base a ciò che dicono le statistiche su quanto guadagna un Direttore vendite.

Lo stipendio medio di un Direttore vendite è di 93.000 € lordi all’anno; si tratta di circa 4.130 € netti al mese. Uno stipendio di molto superiore alla retribuzione mensile media in Italia di 2.580 € (+166%).

Ovviamente lo stipendio di un Direttore vendite non è fisso ma può variare da un minimo di 54.000 € lordi, mentre lo stipendio massimo può superare i 128.000 €. I Bonus invece possono variare dai 3.000 ai 45.000€.

Un Direttore Vendite entry level, con meno di 3 anni di esperienza lavorativa, può percepire uno stipendio medio complessivo di circa 61.300 € lordi all’anno.

Un Direttore Vendite a metà carriera, con 4-9 anni di esperienza, può invece guadagnare e percepire uno stipendio medio di circa 87.700 €.

Un Direttore esperto, con quindi 10-20 anni di esperienza, guadagna complessivamente uno stipendio in media di 110.000 €.

Infine per un Direttore vendite a fine carriera, con ormai più di 20 anni di esperienza, si può attendere una retribuzione media complessiva di 116.500 €.

In questo caso facendo un breve calcolo si può ipotizzare che Gianmaria si collochi in una fascia che va dall’“entry level”, quando ha iniziato, al «metà carriera» essendo già quattro anni che lavora con la stessa società.

Gianmaria Antinolfi e il cachet del Grande Fratello Vip 6

Ovviamente al patrimonio e allo stipendio di Antinolfi si può aggiungere anche una seconda entrata grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Infatti per partecipare al reality viene offerto un cachet ai volti noti della Tv italiana. Solitamente per i nomi meno famosi, come quello di Gianmaria ad esempio, il cachet offerto dovrebbe andare dai 1.000€ ai 5.000€ a settimana. Nel complessivo il guadagno può andare dai 4.000€ al mese, che già guadagna con il suo lavoro, ai 20.000 € mensili nel caso in cui abbia un cachet di 5mila euro.