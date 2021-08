Notte della Taranta 2021: scaletta e come vedere in TV

Come da tradizione, a Melpignano anche quest’anno c’è la Notte della Taranta e l’evento pugliese che avviene su cadenza annuale, verrà trasmesso anche in TV.

Quella della Taranta è una tradizione che presenta un linguaggio tutto suo, intraducibile altrove, ma esprimibile in chiave sempre nuova: canto e danza in una notte di liberazione che mira a valorizzare la musica salentina attraverso la sua riproposta e contaminazione con i più disparati generi musicali.

La serata tutta pugliese è uno spettacolo insolito all’insegna dello stupore, un evento che si ripete da anni e che trasmette l’euforia della scoperta, unendo insieme tradizione e novità. Ecco dove guardare la Notte della Taranta in TV, una scaletta e gli artisti ospiti dell’evento.

Ospiti e scaletta della Notte della Taranta 2021

Il concertone della Taranta, evento finale del festival itinerante che quest’anno si presenta nella sua 24esima edizione, ha avuto diversi ospiti. Il festival è iniziato quest’anno il 4 agosto e l’accesso è stato riservato a chi è munito di green pass o di certificazione attestante un tampone negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti.

Tra i partecipanti al concerto ci sono Madame, la nuova voce simbolo della musica italiana di generazione Z, il famosissimo gruppo Måneskin ormai noto su scala globale, ma anche il cantante pugliese Sergio Rubini, timone dell’evento durante la scorsa edizione.

A condurre la serata c’è Al Bano, che torna in prima posizione nella TV pubblica dopo la disdetta riguardante l’avvenuta esclusione dal talent The Voice Senior, con la conduzione di Antonella Clerici, a cui il noto cantante aveva preso parte.

Tra gli altri ospiti dell’evento troviamo il trio Il Volo che canta in grinko-salentino la canzone Kali Nifta, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e molti altri artisti. A partecipare ci sono anche il maestro concertatore Enrico Melozzi, le voci dell’Orchestra Popolare e diversi musicisti e artisti folk.

Come vedere in TV la Notte della Taranta

L’evento pugliese della Notte della Taranta, che si è svolto dal vivo il 28 agosto a Melpignano, ha registrato un ampio successo grazie alla presenza di un vero maestro del settore coreografico: Thomas Signorelli.

La Notte della Taranta sarà trasmessa in TV su Rai1 in seconda serata a partire dalle 23. L’appuntamento è previsto per il giorno 4 settembre 2021.

Grazie alla maestria di tutti gli ospiti dell’evento e il folklore della musica e del ballo tipici di questo appuntamento annuale della Puglia, vedere la Notte della Taranta in TV potrà essere un’emozione da non lasciarsi scappare.

Il ricordo di Daniele Durante, direttore artistico della Notte della Taranta

Quest’anno, l’evento propone anche un momento di raccoglimento a conclusione della serata, in onore dello struggente ricordo di Daniele Durante, il direttore artistico della Notte della Taranta da poco venuto a mancare.

In questo momento di raccoglimento e ricordo, nasce l’augurio che il festival della Notte della Taranta possa continuare anche nei prossimi anni e che la situazione globale in termini di pandemia migliori ogni giorno.

Al Bano, protagonista e voce narrante di tutta la serata, ha ammesso durante la conferenza stampa che dopo sessant’anni di carriera, l’artista vede il futuro ancora attivo dal punto di vista dello spettacolo e della musica.