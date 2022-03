MoonSwatch Omega: dove trovarli, quanto costano e perché sono così attesi

Il nuovo Bioceramic MoonSwatch è in arrivo nei negozi e già sono tantissimi i potenziali acquirenti che attendono in fila il lancio dell’orologio nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega.

Gli indizi su cosa sarebbe accaduto a marzo di quest’anno Swatch e Omega ce li avevano dati attraverso la loro campagna pubblicitaria. Avevano suggerito anche una data per rendere tutto più realistico: il 26 marzo 2022. Tuttavia, è stato difficile credere a una collaborazione così sorprendente, probabilmente una delle più importanti nella storia dell’orologeria.



E invece eccoci qui. Le file fuori dai negozi Swatch sono lunghissime e le persone in attesa promettono di rimanere fino all’apertura dei punti vendita che avverrà domani mattina, 26 marzo appunto, alle 10:00. I futuri acquirenti non vedono l’ora di avere tra le mani il nuovo Bioceramic MoonSwatch, ossia l’interpretazione Swatch della più grande icona Omega: il Moonwatch.



Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica, disponibile, solo nei negozi fisici, in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali.

Che cos’è il Bioceramic MoonSwatch?

Che lo Speedmaster di Omega nella versione Moonwatch fosse uno dei modelli di orologio più desiderati si sapeva già. Infatti, il 20 luglio del 1969 è stato dato in dotazione, come parte della strumentazione, a ogni membro dell’equipaggio della missione Apollo 11: il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Per questo motivo è stato uno dei modelli più ambiti tra i collezionisti.

Oggi l’universo di questo cronografo si amplia con il lancio di Bioceramic MoonSwatch.

Un orologio nato dalla partnership tra Swatch e Omega al fine di proporre un prodotto innovativo che fosse il perfetto connubio tra marchi di lusso e le street brand.

Per il design del Bioceramic MoonSwatch, i brand hanno tratto ispirazione dallo spazio, dando vita a una collezione composta da undici modelli Swatch che portano il nome dei corpi celesti, dalla stella gigante al centro del sistema solare al pianeta nano alla sua periferia.

Attenzione, non parliamo solo di design ma anche d’innovazione tecnologica: tutti i modelli Swatch sono infatti realizzati in bioceramica, un materiale brevettato dal marchio composto da due terzi di ceramica e da un terzo da un materiale derivante dall’olio di ricino.

L’utilizzo della bioceramica è l’aspetto più innovativo dell’orologio ma non mancano anche altre classiche tipicità estetiche:

la scala tachimetrica sulla lunetta con tanto di punto sul numero 90 (il cosiddetto Don, Dot Over 90 , celebre tra i cultori di Speedmaster per segnalare, ai tempi, le declinazioni di questo modello precedenti al 1970);

, celebre tra i cultori di Speedmaster per segnalare, ai tempi, le declinazioni di questo modello precedenti al 1970); i contatori sul quadrante che mostra, alle ore 12:00, anche i loghi congiunti Omega x Swatch;

il cinturino in velcro.

“L’omaggio a un orologio importante che quest’anno compie 65 anni andava fatto usando quello che è il nostro top di gamma”, spiega Carlo Giordanetti, membro dello Swatch Management e ceo dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai. Ma solo domani mattina scopriremo se promesse così cosmiche sono state mantenute.



Gli undici modelli di Bioceramic MoonSwatch prendono il nome d’ipotetiche spedizioni su altrettanti corpi celesti e giocando con colori e materiali diversi diventano accessibili a un pubblico ben più vasto:



Mission to Uranus (sui toni dell’azzurro);

Mission to Pluto (sui toni del grigio);

Mission to Mars (sui toni del rosso);

Mission to Venus (sui toni del rosa);

Mission on Earth (sui toni del verde chiaro);

Mission to Saturn (sui toni del marrone);

Mission to Jupiter (sui toni del beige);

Mission to Neptune (sui toni del blu);

Mission to Mercury (sui toni del grigio scuro);

Mission to Moon (sui toni del nero);

Mission to Sun (sui toni del giallo).

Perché il MoonSwatch è così atteso

Delle componenti tecniche abbiamo già parlato, come pure del richiamo a uno dei modelli di orologi più desiderati di sempre. Ma non è solo questo il motivo per cui all’esterno dei negozi Swatch ci sono decine di persone in fila, e non solo in Italia ma in tutto il mondo (immagini ci arrivano dalla Spagna, come pure dalla Thailandia).

Si tratta, infatti, anche di una strategia di marketing ben riuscita, con l’hype ormai salito alle stelle grazie alla campagna virale messa in atto dall’azienda. C’è sicuramente un’idea vincente alla base, ossia aver reso accessibile a tutti un orologio realizzato in collaborazione con un marchio di lusso come Omega, ma anche - e soprattutto - un’idea chiara su come promuoverlo al meglio.

Dove trovare il Bioceramic MoonSwatch?

La strategia di marketing di Swatch è ancora più provocatoria se pensiamo che il numero di pezzi disponibili è limitato e che il Bioceramic MoonSwatch non è acquistabile online.



Proprio così. Non è ancora chiaro quanti pezzi siano disponibili, ciò che si sa è che sabato 26 marzo ogni persona potrà acquistare un massimo di due pezzi a testa tra gli undici modelli creati, ma solo nei negozi fisici di Swatch. Ecco il perché di quelle file immense.

A tal proposito, se volete sapere dove comprarlo vi basta cercare il modello di MoonSwatch che più vi piace sul sito dell’azienda, e poi cliccare sull’icona Find in a store, così da trovare il punto vendita più vicino a voi e sperare che siete ancora in tempo per acquistarne uno prima dell’esaurimento scorte.

Va detto che una volta terminato il MoonSwatch dovrebbe essere riassortito nei prossimi mesi, ma a riguardo non si hanno ancora informazioni certe.

Quanto costa il Bioceramic MoonSwatch?

Pensato per essere accessibile a un pubblico più vasto, il Bioceramic MoonSwatch propone un prezzo sostenibile: ognuno degli undici modelli, infatti, viene venduto a 250 euro.