Migliori film e serie TV in uscita nel 2022

Il calendario più atteso dell’anno anno, dopo quello dei ponti e delle festività, è sicuramente quello dei film e delle serie TV in uscita.

I più grandi appassionati forse avranno già annotato alcune di queste date, ma c’è sempre qualcosa che potrebbe sorprendervi. Se invece non siete spettatori abituali, un’occhiata ai titoli di quest’anno potrebbe farvi venire voglia di iniziare qualche saga!

Per l’occasione non abbiamo potuto esimerci quindi dal presentarvi la nostra personale selezione dei contenuti da non lasciarsi scappare ma attenzione, la lista sarà lunga.

Diamo quindi un rapido sguardo a cosa ci aspetta in tv e in sala nel 2022.

Grandi titoli in arrivo nelle sale

Il 2021 ci ha regalato film della caratura di Luca, Crudelia, Venom, Spider-Man: No Way Home, Dune, No Time to Die, Eternals, The French Dispatch, The House of Gucci, Diabolik ed È stata la mano di Dio.

Oggi però si guarda all’anno nuovo e alle novità in arrivo per proseguire su questa scia di grandi successi. Vi proponiamo quindi un’attenta selezione di titoli per andare sul sicuro quando vi recherete in sala:

Spencer (20 gennaio 2022, al cinema)

Licorice Pizza (3 febbraio 2022, al cinema)

Batman (3 marzo 2022, al cinema)

Lamb (17 marzo 2022, al cinema)

Top Gun - Maverick (27 maggio 2022, al cinema)

Doctor Strange 2 (04 maggio 2022, al cinema)

Avatar 2 (16 dicembre 2022, al cinema)

Uncharted (18 febbraio 2022, al cinema)

Assassinio sul Nilo (11 febbraio 2022, al cinema)

Jurassic World - Il dominio (10 giugno 2022, al cinema)

Scream 5 (14 gennaio 2022, al cinema)

Knives Out 2 (data da definire, Netflix)

Downton Abbey: A New Era (18 marzo 2022)

Tra sequel e nuovi arrivi chissà chi conquisterà il cuore del grande pubblico al botteghino.

I sequel che stavamo aspettando

Per la gioia dei fan di molte popolari serie teen stanno arrivando le nuove stagioni di numerose grandi produzioni.

Scopriamo le migliori:

Euphoria 2 (10 gennaio 2022, Sky)

Nell’ultimo anno Zendaya ha conquistato il palcoscenico cinematografico mondiale con estrema facilità, ma torniamo al primo titolo che l’ha resa famosa come vera protagonista: Euphoria.

Uno dei teen drama più realistici degli ultimi tempi che pone in evidenza il cono d’ombra delle vite di tanti adolescenti.

I temi trattati saranno forti come nella prima stagione tant’è che dal trailer rilasciato sembra che si parlerà di gravidanze indesiderate, armi e accuse di spaccio. L’abisso della droga può scavare a fondo.

Bridgerton 2 (25 marzo 2022, Netflix)

La serie che ha sconvolto il ranking di Netflix tra ammirazione spassionata verso il Duca di Hastings e la curiosità del pettegolezzo generale è senza dubbio Bridgerton.

Dopo l’esplosivo avvio della prima stagione ora è atteso un risvolto altrettanto interessante per tenere vivo l’interesse degli spettatori e... di Lady Whistledown.

Stranger Things 4 (estate 2022, Netflix)

Continua l’appassionante saga che aveva incollato il mondo allo schermo: torna Stranger Things.

A distanza di ben tre anni dalla terza stagione si torna ad Hawkins, o quasi. Joyce, Jonathan e Will si sono trasferiti e Undici è con loro, ma un omicidio commesso da un paziente di un ospedale psichiatrico rimetterà tutto in discussione.

House of The Dragon (Sky Atlantic - data d’uscita da definirsi)

Il cuore di tantissimi fan che avevano seguito le lunghe e travagliate vicende de Il Trono di Spade era rimasto spezzato dal finale della serie. Ora però arriva lo spin-off (e prequel) che porta tutti indietro di trecento anni.

Si indagano a fondo le origini una famiglia destinata a fare grandi cose: i Targaryen. Nessun problema per chi non ha visto i precedenti capitoli della saga; unici riferimento saranno i draghi così come la mano di George R.R. Martin, ora nelle vesti di produttore. Nient’altro potrà rendervi difficile la visione e anzi, magari questo sarà solo un invito a un bel rewatch.