I migliori 10 campi da golf italiani

Nonostante sia uno sport poco diffuso nel nostro Paese, il golf riesce a raccogliere una folta schiera di seguaci anche in Italia: secondo la Federazione italiana golf (Fig), a fine 2020 erano oltre 87mila i tesserati, e circa un quarto di essi si trovava in Lombardia, regione con il più alto numero di campi e circoli in attività.

La maggior parte dei migliori campi da golf si concentrata nell’Italia settentrionale, ma anche nelle regioni dell’Italia centrale e nel meridione si trovano diversi campi che offrono scenari mozzafiato e un’esperienza di gioco sublime, elementi che difficilmente deluderanno i più esigenti.

1) Golf club villa d’Este - Montorfano

Il Golf club villa d’Este ospita al suo interno uno dei campi da golf più famosi, scenografici e impegnativi d’Europa, la cui costruzione risale alla metà degli anni ’20. In quasi un secolo di attività, questo esclusivo golf club è stato frequentato da illustri esponenti delle case reali europee e da celebrità hollywoodiane, come per esempio l’attore statunitense Clark Gable.

Dal punto di vista meramente paesaggistico, il terreno di gioco riproduce fedelmente uno scenario che porta alla mente la Scozia, ossia il luogo in cui si pensa sia nato il golf; le ampie distese di betulle, castagni e pini, uniti al panorama dominato dalle prealpi, creano un’atmosfera appagante e rilassante. Le 18 buche presenti sono disseminate tra molteplici ostacoli naturali accuratamente studiati, che offrono al giocatore più esperto la possibilità di dimostrare le sue abilità agli sfidanti.

2) Castelconturbia golf club - Agrate Conturbia

Il Castelconturbia golf club è il più antico campo da golf del Piemonte, e fu costruito a fine ’800 per volere del conte Gaspare Voli, che importò questa disciplina sportiva dalla Scozia, terra che era solito visitare con regolarità. L’attuale percorso è stato progettato dall’architetto angloamericano Robert Trent Jones Sr., si estende per più di un milione di metri quadrati e comprende 27 buche, tra alberi secolari, laghetti e piccoli corsi d’acqua.

Attualmente il Castelconturbia golf club è inserito tra i 10 migliori campi da golf d’Europa, e nel 2003 è stato anche insignito del titolo di miglior campo da golf italiano. Gli ultimi elementi che donano al circolo il suo fascino sono il Lago Maggiore - la sponda piemontese meridionale dista meno di 12 chilometri - e il Monte Rosa, che emerge dall’orizzonte è osservabile da quasi ogni punto del terreno di gioco.

3) Bogogno golf club - Bagogno

Situato a meno di 10 chilometri di distanza dal Castelconturbia golf club si trova il Bogogno golf club, che nonostante sia un circolo molto più giovane del precedente, è ugualmente in grado di offrire intensi momenti di divertimento e relax, anche in funzione dei numerosi servizi messi a disposizione:

Percorso Bonora: si estende su una zona collinare molto vasta , in cui si possono trovare ruscelli e boschi incontaminati. Qui sono presenti 18 buche ;

, in cui si possono trovare ruscelli e boschi incontaminati. Qui sono presenti ; Percorso Conte: è più pianeggiante del percorso precedente, e si caratterizza per la presenza di laghi artificiali di dimensioni variabili . Anch’esso offre 18 buche , e nelle zone più esterne è possibile scorgere le pendici del Monte Rosa;

. Anch’esso offre , e nelle zone più esterne è possibile scorgere le pendici del Monte Rosa; Campo di pratica: suddiviso a sua volta in piccole aree tematiche, il percorso permette di affinare la proprie tecnica ed è accessibile a chiunque;

La struttura mette a disposizione numerosi altri spazi attrezzati per lo svolgimento di sport individuali o di squadra: calcetto, tennis, nuoto.

4) Golf Club Milano - Biassono

Il Golf club Milano mette a disposizione uno dei campi da golf più esclusivi e prestigiosi d’Italia e d’Europa, che si colloca all’interno dello splendido Parco reale di Monza, esteso per 700 ettari. I lavori per la realizzazione del circolo sportivo furono avviati nel 1928, e furono coordinati dall’architetto britannico James Peter Gannon. I giocatori possono scegliere fra tre differenti percorsi e 36 buche:

Percorso 1; è la parte iniziale del tracciato originario che ha ospitato sei edizioni dell’Open Italia. Sono presenti 9 buche ;

; Percorso 2; si tratta invece della parte terminale del tracciato originario. Anche in questo caso sono disponibili 9 buche ;

; Percorso 3: dal punto di vista tecnico, si tratta del percorso più difficile e impegnativo, in quanto il tappeto erboso è costernato di molti bunker che rendono più difficile centrare le sue 9 buche;

5) Circolo golf Torino la Mandria - Fiano

Il Circolo golf Torino la Mandria è il più titolato d’Italia e si trova a pochi chilometri dalla Reggia di Venaria, in un’area che un tempo era la riserva di caccia di Casa Savoia. Il campo da golf è stato costruito a metà anni ’50 su un progetto dell’architetto britannico John Morrison, dispone di 36 buche ed è del tutto privo di strade, costruzioni o qualsiasi altro elemento artificiale:

Percorso blu: è il più piccolo dei due e presenta 18 buche;

Percorso rosso: si tratta del più esteso dei due e ha anch’esso 18 buche, che presentano un livello di difficoltà maggiore;

Ai due percorsi principali si aggiunge anche un campo in cui allenarsi, che può accogliere fino a 200 giocatori contemporaneamente, ed è provvisto di postazione coperte in caso di maltempo. Vi è inoltre un campo da golf pitch & putt con 36 buche ripartite in quattro miniaree; si è davanti a una variante del golf tradizionale, nella quale si privilegia il gioco corto.

6) Golf Club Monticello - Cassina Rizzardi

Tra Como e Milano si trova il Golf club monticello, il quale ospita al suo interno la prestigiosa Eagle Golf Academy e il campo più esteso d’Italia, con le sue 36 buche e i suoi tre percorsi:

Percorso rosso: è il percorso storico, e si estende per 6.410 metri. Su di esso si trovano 18 buche , e fino a oggi ha ospitato sette edizioni dell’ Open Italia , fattore che ha facilitato il suo posizionamento nelle posizioni più alte del ranking italiano;

, e fino a oggi ha ospitato sette edizioni dell’ , fattore che ha facilitato il suo posizionamento nelle posizioni più alte del ranking italiano; Percorso blu: ospita anch’esso 18 buche ed è stato progettato per mettere i giocatori di fronte a un livello di difficoltà più elevato;

ed è stato progettato per mettere i giocatori di fronte a un livello di difficoltà più elevato; Campo pratica: come suggerisce il nome, si tratta dello spazio adibito per l’allenamento sia dei neofiti che dei professionisti;

La già menzionata Eagle golf academy è una delle scuole di golf più elitarie e all’interno del suo staff si annoverano alcuni dei più apprezzati sportivi del settore.

7) Golf club le betulle - Magnano

Situato nel territorio di Magnano, piccolo borgo in provincia di Biella, il Golf club le betulle ospita un tipico campo da golf in stile inglese. Il percorso si estende per 6.497 metri ed è stato progettato dall’architetto britannico John Morrison a fine anni ’50. Nel corso delle decadi ha ospitato numerosi campionati nazionali.

Ognuna delle 18 buche del campo si snoda tra castagni, laghetti artificiali, querce e betulle, e presenta caratteristiche peculiari, che la rendono diversa da ogni altra. La struttura mette a completa disposizione degli sportivi una serie di servizi e alloggi, il cui arredamento «vecchio stile» può facilitare un gradevole viaggio nel passato.

8) Verdura resort - Sciacca

Il Verdura resort è considerata una delle più belle strutture ricettive della Sicilia occidentale, e attualmente occupa la diciannovesima posizione nella classifica mondiale dei 100 migliori golf resort, vale a dire gli hotel di lusso che ospitano al loro interno spazi dedicati alle esigenze dei golfisti. In primo luogo, il campo da golf della struttura si affaccia sul mare, in una location molto suggestiva, ed è suddiviso in tre parti:

Percorso ovest: è il percorso più esteso, e si compone di 18 buche , alcune delle quali disseminate lungo la costa, a ridosso del mare;

, alcune delle quali disseminate lungo la costa, a ridosso del mare; Percorso est: recentemente ammodernato, offre 18 buche e sono presenti molti specchi d’acqua e bunker fairway , elementi del paesaggio che rendono l’esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente;

e sono presenti molti specchi d’acqua e , elementi del paesaggio che rendono l’esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente; Percorso supplementare: si trova in un’area racchiusa tra il percorso ovest e quello est, ed è composto da 9 buche;

In conclusione, con le sue 45 buche il Verdura resort è sicuramente consigliato per chiunque desideri coltivare la sua passione per il golf in riva al mare di Sicilia. Inoltre, tra una partita e l’altra è possibile usufruire degli altri comfort e servizi della struttura, come per esempio la spa e il percorso benessere.

9) Pevero golf club - Arzachena

La costa smeralda è senza dubbio uno dei luoghi migliori in cui dedicarsi al golf, e il campo del Pevero golf club è indicato da molti appassionati come il migliore di tutta la Sardegna. Costruito tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, il campo ha ospitato l’edizione l’Open Italia nel 1978 ed è spesso chiamato «il campo da golf dei due golfi», dato che il primo percorso si affaccia sulla baia del Grande Pevero, mentre il secondo sulla baia di Cala Volpe.

Il campo da golf si compone d 18 buche, suddivise in parti uguali tra i due percorsi, ed è presente anche uno spazio nel quale si tengono le lezioni della Pevero golf academy, che possono essere seguite sia da adulti che da minori.

Detto ciò, è bene ricordarsi che la Sardegna settentrionale tende a essere molto ventosa, ne segue che in determinati momenti potrebbe essere difficile mettere a segno i propri lanci. Ciononostante, il livello di difficoltà più alto non è sufficiente a svilire il morale dei giocatori più abili, che non rinunciano a praticare il golf in questo angolo di paradiso mediterraneo.

10) Olgiata Golf Club - Roma

L’Olgiata Golf Club si trova nella frazione romana dell’Olgiata, situata nella zona Nord-ovest della capitale, in prossimità del sito archeologico dell’antica città etrusca di Veio. Realizzata nel 1961, il campo si articola su due percorsi:

Percorso ovest: il più vecchio dei due, si compone di 18 buche e ha ospitato negli anni alcune delle più importanti competizioni nazionali e internazionali, come le edizioni 1968 e 1984 del Campionato del Mondo Professionisti a Squadre. È stato ridisegnato nel 2012;

e ha ospitato negli anni alcune delle più importanti competizioni nazionali e internazionali, come le edizioni 1968 e 1984 del Campionato del Mondo Professionisti a Squadre. È stato ridisegnato nel 2012; Percorso est: è il più recente dei due ed è lungo 42.947 metri. Si compone di 9 buche e gode di una piena autonomia rispetto al percorso ovest;

In totale, l’Olgiata Golf Club conta 27 buche, e la rigogliosa pineta che lo circonda concorre a farne uno dei più bei campi da golf del Lazio, oltreché dell’intera Italia centrale.