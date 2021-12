Mascherina all’aperto, dove è obbligatoria in Italia: l’elenco di città e regioni

La mascherina continua a essere uno degli strumenti fondamentali di prevenzione contro la diffusione del Sars-Cov-2, soprattutto nel periodo pre-festivo, con gli italiani che si assembrano nelle strade dello shopping.

Il Governo ne ha ribadito l’uso nell’ultimo Decreto anti Covid-19, rendendo l’uso della mascherina obbligatorio in zona gialla. Oltre alle regioni in zona gialla, Friuli Venezia Giulia e da domani anche l’Alto Adige, le mascherine sono diventate obbligatorie all’aperto anche in altre regioni e città in zona bianca.

Per ora infatti sono le ordinanze dei Comuni a redigere le regole per l’uso delle mascherine all’aperto, tra fasce di orario o scegliendo la strada dei week end.

Mascherina all’aperto: le regioni dove è obbligatoria

L’ultimo Decreto anti Covid-19 ha introdotto una serie di restrizioni, in previsione del periodo natalizio (6 dicembre - 15 gennaio) che vanno a limitare spostamenti e attività ai soli non vaccinati, almeno fino alla zona rossa.

Secondo i dati e le percentuali attuali dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono due le regioni in zona gialla: il Friuli Venezia Giulia e, da domani, l’Alto Adige. A rischio ci sono anche altre regioni, tra cui Lazio, Marche, Lombardia.

Nelle regioni in zona gialla l’uso della mascherina all’aperto è obbligatorio. Non si tratta di una regola fissa, indossare la mascherina in una strada vuota non ha senso, ma in situazioni di assembramento sì.

L’elenco delle regioni dove sarà obbligatorio l’uso della mascherina sono quindi:

Campania , dove è rimasta sempre obbligatoria;

, dove è rimasta sempre obbligatoria; Friulia Venezia Giulia ;

; Alto Adige ;

; Sicilia , su tutto il territorio fino al 31 dicembre ;

, su tutto il territorio ; Calabria, da lunedì 6 dicembre.

Mascherina all’aperto: le città dove è obbligatoria

Su questo concetto, cioè quello delle strade o delle piazze a rischio assembramento, si sono mosse molte città italiane. Anticipando un possibile passaggio in zona gialla, le città come Roma, Milano e Bologna hanno introdotto l’utilizzo della mascherina obbligatoria in alcune strade dello shopping più note.

Ecco l’elenco delle città dove l’uso della mascherina è obbligatorio anche in zona bianca: