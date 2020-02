Lazio-Inter in diretta streaming Serie A, dove vederla

Come vedere Lazio-Inter in diretta streaming, anche senza Sky: la partita più attesa della 24^ giornata di Serie A si giocherà alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, ma non solo.

Lazio-Inter segna un punto molto importante per entrambe le squadre in gara e per gli esiti della classifica di Serie A: , i neriazzurri e i bianco celesti si sfidano ai vertici della classifica, ponendo le basi di una sfida fondamentale tra due delle squadre più forti dell’anno.

Ci sono diversi modi per seguire Lazio-Inter in streaming anche senza essere direttamente abbonati Sky: da Now TV a Sky Go, ecco tutto quello che devi sapere.

Lazio-Inter in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, essendo parte del pacchetto diritti del colosso pay TV (che detiene 7 partite in esclusiva contro le 3 di DAZN).

Lazio-Inter andrà in onda per tutti gli abbonati su Sky Sport Uno, canale 201 su satellite e canali 472/482 per chi guarda da digitale terrestre. In alternativa è possibile vedere la partita anche su Sky Sport Serie A (canale 202 per satellite e canali 473/483 del digitale terrestre).

Si può guardare la partita anche Sky Go, l’app per guardare streaming da mobile su PC, smartphone e tablet per iOS e Android riservata agli abbonati.

Basta inserire le credenziali di accesso all’interno del form e selezionare i canali di Sky Sport corrispondenti per guardare la partita o i programmi Sky ovunque vi troviate.

Se non siete abbonati a Sky ma desiderate comunque vedere Lazio-Inter potete sempre rivolgervi a un amico o a un parente per farvi prestare l’accesso alla piattaforma (che può essere collegata anche alla TV con un trucchetto).

Lazio-Inter in streaming gratis su Now TV

Anche Now TV, l’internet TV di Sky stile Netflix, può rappresentare una soluzione utile per guardare in streaming Inter-Lazio senza essere abbonati.

Se avete già un abbonamento al pacchetto Sport di Now TV potete guardare Lazio-Inter sia su smartphone, tablet e PC e anche in TV tramite supporto Chromecast o attraverso l’apposita app per Smart TV.

In alternativa potete approfittare dei 14 giorni di prova gratuita previsti dal servizio, ma attenzione al rinnovo automatico. Con due settimane gratis a Now TV potete approfittare anche della sesta giornata di campionato, che inizierà il prossimo sabato.

Se volete risparmiare al massimo e godere solo di Lazio-Inter potete sempre acquistare una sottoscrizione da un giorno al prezzo di 7,99 euro.

Lazio-Inter in streaming nei gruppi Facebook

Anche i social rappresentano un canale utile per guardare la partite di serie A in streaming.

Se state cercando di guardare Lazio-Inter in diretta e non sapete come fare tenete presente i gruppi su Facebook dedicati ai tifosi e in particolar modo quelli contenenti le tifoserie della Lazio e dell’Inter.

In questi gruppi vengono spesso pubblicate delle vere e proprie dirette (illegali) effettuate dai singoli utenti abbonati per permettere a tutti di guardare la partita: certo, la qualità non è eccelsa (dimenticate l’alta definizione) ma è comunque un’alternativa gratuita in mancanza di canali migliori e priva di alcun tipo di rischio.

Iscrivetevi ai gruppi chiusi, sono quelli che per accedervi vi richiederanno di premere l’apposito pulsante di iscrizione (che dovrà essere poi approvata dagli amministratori): i gruppi in questione sono più al sicuro dalla morsa dei diritti Sky DAZN, che oscura prontamente questo tipo di video non appena rilevati pubblicamente.

Lazio-Inter in streaming pirata illegale

L’ultimo tentativo utile, ma rischioso, è quello di rivolgersi allo streaming illegale. I canali pirata sono vari, come i siti di bookmaker e le reti payTV estere, ma richiedono spesso l’installazione e l’accesso a una VPN apposita.

Questo tipo di soluzione, oltre a essere contro le regole può condurre a diverse sanzioni, ed è spesso macchinosa e non del tutto affidabile.

Se sei intenzionato a proseguire per questa via ecco tutto quello che devi sapere: Serie A in diretta streaming: come vedere le partite sul web senza Sky.