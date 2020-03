Iliad non funziona oggi 17 marzo: problemi a internet e chiamate, cosa fare?

Iliad non funziona oggi 17 marzo 2020. State provando a navigare o chiamare sotto rete Iliad senza successo e la linea non risponde? Tranquilli, si tratta di un problema che sta riguardando diversi utenti dalle 11:00 di questo martedì, con un picco di segnalazioni sparse un po’ in tutta Italia. Cosa sta succedendo?

Se siete clienti Iliad e non riuscite a connettervi dal vostro smartphone potreste trovarvi in una delle aree italiane attualmente colpite da una serie discontinua di disservizi che dovrebbero essere risolti in giornata. «Nessun servizio» o «rete cellulare non disponibile» sono alcune delle scritte visualizzate da tanti utenti nel corso delle ultime ore. Ecco costa sta succedendo e quali sono le zone più colpite dal down di Iliad.

I problemi e i rallentamenti non riguardano solo l’operatore francese ma sembrano diffusi tra tutti i principali fornitori tlc nazionali, con tantissimi utenti che stanno sperimentando disagi anche a causa dell’emergenza coronavirus in Italia (che ha portato a un rallentamento generale di alcune connessioni a banda larga e mobile).

Iliad non funziona oggi 17 marzo: cosa fare e zone colpite

La mappa delle interruzioni, fornita da downdetector, segnala diversi disservizi in varie zone della penisola.

Come possiamo vedere, si tratta di problematiche di media e alta intensità (indicate dal colore arancio e rosso, utilizzato nei casi più importanti) con una concentrazione maggiore nelle aree del Nord Italia (Piemonte, Lombardia -con Milano e Torino- e parte del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e al centro con Roma e zone limitrofe tra le zone più colpite che stanno riscontrando problemi.

Coinvolto anche il Sud, con qualche caso di media intensità segnalato in Campania, con Napoli come nucleo, Puglia e Calabria e parte delle Isole. Tra i problemi più segnalati, sempre secondo i dati raccolti da downdetector nelle ultime 24 ore, Telefonia mobile (80%), Internet Mobile (13%) e un Blackout Totale indicato nel 5% dei casi.

Iliad down: impossibile chiamare e ricevere telefonate

L’impossibilità di effettuare chiamate sembra uno dei motivi principali attorno a cui si stanno concentrando le segnalazioni degli utenti: sia tra i commenti di downdetector che tra quelli presenti su Twitter si indicano disagi riguardo alla possibilità di effettuare chiamate in uscita (condizione particolarmente sentita al momento data la quarantena domestica da coronavirus in Italia).

Se anche voi state riscontrando problemi potete provare a contattare un operatore Iliad tramite il numero 177 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 20), attraverso l’apposita pagina di assistenza online tramite il sito ufficiale e attraverso la pagina Facebook (anche tramite messaggio privato) o su Twitter scrivendo all’account @iliaditalia.